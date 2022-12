Come i brand stanno incorporando il metaverso nel loro marketing natalizio

I brand guardano sempre più al metaverso per promuovere il loro prodotti in vista dello shopping natalizio.

La campagna festiva di Pacsun, per esempio, si chiama “PacVerse”, e nell’annunciarla l’azienda enfatizza l’estensione della sua esperienza di PacWorld su Roblox, il che include un regalo d’acquisto e un primo utilizzo di prova digitale.

Pacsun sostiene che queste funzionalità migliorano il valore del marchio e le esperienze dei clienti. Bloomingdale’s, d’altra parte, ha aperto un grande magazzino metaverso multimarca, disponibile sul suo sito di eCommerce, che presenta spazi a tema natalizio dove le persone possono fare acquisti.

Una questione di esperienza

I rivenditori stanno consolidando la loro presenza nel metaverso durante le festività nel tentativo di offrire un’esperienza unica agli acquirenti. Diversi rivenditori hanno sperimentato il metaverso quest’anno e, come parte della loro strategia a lungo termine, stanno ora incorporando questo canale nei loro piani di marketing per le vacanze nella speranza che possa anche generare vendite. Mentre gli acquirenti continuano a fare acquisti su una serie di canali durante le festività natalizie, i marchi si stanno aggrappando alla possibilità che il metaverso svolga un ruolo più importante nello shopping nel prossimo futuro. Tuttavia, gli esperti avvertono che potrebbe essere troppo presto perché il metaverso offra un ritorno sull’investimento.

Ci sono diversi fattori che influenzano le decisioni di marketing dei rivenditori durante le festività, ha affermato Ryan Detert, CEO della società di influencer marketing Influential. Per molti esperti di marketing, il metaverso consente ai marchi di connettersi con il proprio pubblico in un regno digitale anche se non si trovano in un negozio o nelle immediate vicinanze di un negozio, ha affermato. Sebbene sia ancora nella sua fase sperimentale, è molto promettente per i marchi che accedono presto alla piattaforma.

La promessa del metaverso

“La promessa del metaverso è che è in questo luogo immersivo le persone trascorrano buona parte della loro vita”, ha detto Detert. “Avere negozi e consapevolezza del marchio in quei luoghi ed esperienze in quei luoghi porterà probabilmente a maggiori entrate e maggiori opportunità di monetizzare a livello olistico: questa è la speranza”. Secondo un sondaggio di McKinsey, la generazione Z, i millennial e la generazione X dedicheranno dalle quattro alle cinque ore al giorno al metaverso nei prossimi cinque anni.

Nel frattempo, le festività natalizie sono un periodo dell’anno in cui i marchi testano canali di marketing creativi. Ad esempio, il marchio di cosmetici Too Faced utilizza un’esperienza di servizio di portineria via SMS per offrire agli acquirenti idee regalo e rispondere ad alcune delle loro domande. E JCPenney sta utilizzando Facebook Live per un programma di un’ora, con apparizioni e giochi di celebrità.

Consumatori più giovani

Il metaverso è anche un canale popolare per i marchi quest’anno, soprattutto se stanno tentando di raggiungere i consumatori più giovani. Ad esempio, la campagna del metaverso di Pacsun presenta famosi creatori di contenuti TikTok come Brooke Monk e Mathieu Simoneau, nel tentativo di attirare l’attenzione dei loro follower. Pacsun in precedenza aveva dichiarato a Modern Retail in un’intervista che si concentrava sui consumatori della Gen Z mentre promuoveva le sue iniziative intorno al metaverso e agli NFT.

Pacsun ha affermato che spera di utilizzare questi sforzi per acquisire clienti più giovani come parte della sua strategia digital first. Le sue vendite digitali sono cresciute del 65% a maggio 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020.

Spazi unici per i brand

Gli esperti di marketing si avvicinano al metaverso in modo molto diverso rispetto ai canali tradizionali, con alcuni elementi aggiunti che consentirebbero agli acquirenti di interagire con i marchi. Il grande magazzino virtuale di Bloomingdale, ad esempio, offre spazi unici per marchi come Ralph Lauren e Nespresso. Lo spazio designato di Ralph Lauren conduce gli acquirenti in uno chalet di montagna, mentre Nespresso porta gli acquirenti in un caffè parigino.

Kyle Wong, chief strategy officer di Emplifi, ha affermato che all’inizio una strategia metaverse di successo poteva essere definita dall’impegno. Ecco perché marchi come Nike premiano gli utenti quando interagiscono con il marchio nel metaverso. In un annuncio separato a novembre, Nike ha affermato che offrirà ai consumatori la possibilità di co-creare e guadagnare royalties su prodotti virtuali.

Sfide interattive

Allo stesso modo, American Eagle sta lavorando con Roblox per promozioni stagionali, che includono il lancio di sfide interattive che danno alle persone la possibilità di vincere una carta regalo da 5 dollari se partecipano.

Ma il coinvolgimento da solo probabilmente non sarà sufficiente nel prossimo futuro. “Come ogni maturità di una nuova piattaforma, alla fine si ridurrà alla conversione e alla misurazione”, ha affermato Wong. “Se i marchi vogliono investire notevoli quantità di dollari in ricerca e sviluppo e marketing nel metaverso, dovranno pensare in modo molto critico alle vendite dirette”.

Motore di vendita

Man mano che sempre più rivenditori utilizzano il metaverso durante le festività, ciò segnala come lo vedano sempre più come un motore di vendita anziché solo come uno strumento di costruzione del marchio. Ad esempio, Kohl’s offre un’esperienza metaverse per gli utenti di Facebook e Instagram, che consentirebbe loro di utilizzare una lente di realtà aumentata per scegliere gli oggetti da acquistare con i soldi di Kohl.

Convincere i consumatori a fare acquisti nel metaverso durante le festività, tuttavia, è un’altra sfida. Secondo il Connected Retail Consumer Insights Survey di CI&T, l’81% degli intervistati ha risposto “falso” quando gli è stato chiesto se ha fatto o meno acquisti nel metaverso.

“Il metaverso è ancora troppo presto in termini di capacità di connettere e correlare completamente il coinvolgimento con le vendite”, Melissa Minkow, direttore della strategia di vendita al dettaglio presso la società di consulenza digitale CI&T. “L’impegno è sicuramente una vittoria. Ma mi chiedo, possiamo dire con certezza che quell’impegno significhi forti vendite tra quel pubblico?”.