Come funziona la marketing automation al servizio del CRM

Nel mondo consumer, ma soprattutto nel mondo professionale, la marketing automation può quindi servirsi delle tecniche di CRM come, per esempio, del modello RFMP.

Chiunque navighi online è consapevole del fatto che la pubblicità ha molto spesso una componente comportamentale, basata su quanto da noi fatto o non portato a termine. Retargeting e mail automatizzate sono però solo le forme più evidenti di marketing automation che assume tratti più convincenti quando è meno esplicita.

Gli iscritti a Booking che hanno lo status di “Genius” sanno a cosa mi riferisco così come, in buona misura, coloro che fanno parte di circuiti offerti dalle compagnie aeree o da altre tipologie di aziende ai clienti ritenuti più di valore.

Anche in questi casi infatti, la marketing automation può dispiegarsi dopo che sono state messe in campo analisi e azioni di segmentazione della clientela in funzione non solo del comportamento online (es. appartenenza alle aree soggette a registrazione, frequenza d’uso della app, brand advocacy, …), ma anche di criteri commerciali quali gli importi spesi e la ripetizione d’acquisto.

Nel mondo consumer, ma soprattutto nel mondo professionale, la marketing automation può quindi servirsi delle tecniche di CRM come, per esempio, del modello RFMP:

Recency : ultimo ordine effettuato;

: ultimo ordine effettuato; Frequency : numero di acquisti nel periodo;

: numero di acquisti nel periodo;

Monetary : valore medio degli acquisti;

: valore medio degli acquisti; Payment: metodo di pagamento o prontezza dei pagamenti.

Chi se ne serve, offre quindi dei vantaggi economici (sconti, minori spese di spedizione, …) o di servizio (offerte premium, esclusive, anteprime, …) sulla base di un punteggio da 1 (max) a 5 (min) ai clienti segmentati secondo questi fattori e li utilizza per effettuare comunicazioni ad-hoc a ciascuno per migliorarne il rendimento.

La disponibilità dei software di marketing automation ed il loro permettere azioni di marketing sulla base dei principi di lead scoring e di trigger rende pertanto il mondo digitale particolarmente adeguato a sviluppare al meglio le moderne strategie di CRM.