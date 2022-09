Schiaffo dalla Francia al cloud Usa. Il Governo cambia la strategia cloud, non più quella presentata l’anno scorso “Cloud di fiducia” con Microsoft e Google protagonisti, ma ora con un sostegno chiaro, massiccio e inequivocabile al settore cloud francese. L’obiettivo: mettere, finalmente, l’ecosistema nazionale specializzato nel cloud al centro della strategia nazionale e rimuovere un certo numero di ostacoli.

L’annuncio della nuova strategia

Questa nuova strategia è stata annunciata da Thierry Breton, Commissario Europeo per il Mercato Interno, da Bruno Le Maire, Ministro dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità Industriale e Digitale e da Jean- Noël Barrot, Ministro Delegato per il Digitale e le Telecomunicazioni. E il luogo dell’annuncio è simbolico: a Strasburgo, all’inaugurazione del nuovo datacenter OVHCloud, andato in fiamme a marzo 2021: ora è di nuovo capofila dell’intera industria francese del cloud, che si sta riprendendo.

Avec @jnbarrot et @ThierryBreton, nous étions à Strasbourg pour l’inauguration du nouveau datacenter d’OVHcloud et pour réaffirmer notre objectif : construire une ambition souveraine du cloud afin de faire de la France et de l’Europe, le fer de lance de l’innovation numérique. pic.twitter.com/oU6Rz8Iizu — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) September 12, 2022

“Diciotto mesi dopo, drastico cambio di atmosfera sotto il cielo azzurro di Strasburgo”, scrive La Tribune.

Le certificazioni costeranno di meno alle start-up e PMI francesi

Anche nella nuova strategia del cloud di Stato francese è richiesto il “bollino blu” rilasciato dall’ANSSI (Agenzia Nazionale per la Sicurezza dei sistemi d’informazione) per certificare la massima protezione che può essere garantita dai cloud provider. Fino a un anno fa, questa certificazione era inaccessibile per le aziende francesi a causa del costo necessario per ottenerla.

Ora, il ministro Le Maire ha annunciato che ANSSI realizzerà un sistema di supporto alla qualificazione da 2,5 milioni di euro, dedicato a start-up e PMI “che offrono piattaforme o software in grado di contribuire alla modernizzazione e alla resilienza di imprese e amministrazioni”. L’obiettivo del governo è creare altre offerte cloud affidabili rispetto a quelle attualmente sul mercato proposte dai GAFAM.

Nuova classificazione dei dati, quelli sensibili solo nel cloud di Stato

Il Governo, a breve, definirà meglio anche cosa si intende per cloud di Stato e quali dati sensibili dovranno, obbligatoriamente, essere custoditi nel cloud sovrano, basato sulla nuova strategia.

“Nelle prossime settimane sarà pubblicata una circolare per chiarire il livello di protezione dei dati e garantire la loro protezione contro l’extraterritorialità americana“, ha affermato Bruno Le Maire.

La nascita del Comitato Strategico di Settore escluso ai GAFAM

I due ministri hanno anche annunciato la creazione di un Comitato Strategico di Settore (CSF) provvisoriamente intitolato “trusted digital”. Questo “forum comune di scambio con lo Stato”, che sarà presieduto dal direttore generale di OVHCloud Michel Paulin, dovrà “incoraggiare la cooperazione e partecipare all’emergere di un’offerta francese competitiva nei prossimi anni”. In altre parole, l’obiettivo è unificare i player francesi per creare insieme offerte comuni capaci di competere per numero di servizi offerti con quelli dei Gafam. In nome della sovranità digitale, il comitato strategico sarà escluso ai Gafam. “Solo i cloud player francesi potranno essere presenti”, conferma la Direzione Generale delle Imprese (DGE). Potranno partecipare Orange, Capgemini e Thales, che sono anche distributori e rivenditori di tecnologia.

Se la strategia cloud è ora cambiata, quella dell’anno scorso ha fatto, comunque, “scappare i cavalli”, perché le offerte americane possono essere sovrane se vendute da joint venture di diritto francese: così è nata Bleu per Microsoft con Orange e Capgemini, S3ns per Google con Thales: “Sono contrario al principio dell’extraterritorialità americana. Non vedo in nome di cosa potrebbero sequestrare dati essenziali per la nostra sovranità e la nostra indipendenza. Nessuno, nemmeno i nostri alleati, può avere il diritto di sequestrare i nostri dati”. Questa la convinzione del ministro Le Maire. Tuttavia, sempre più esperti legali avvertono che anche le offerte con il “Cloud di fiducia” in partnership con i Gafam saranno soggette alla legge FISA extraterritoriale e al Cloud ACT.

Negli Stati Uniti sono in vigore tre leggi, il Cloud Act, FISA 702 e EO 12333, che obbligano le aziende statunitensi che operano all’estero a cedere i dati dei loro clienti ai servizi Usa. (Clicca qui per approfondire).

E l’Italia?

Il ministro Vittorio Colao aveva detto, a mezza bocca in audizione alla Commissione Esteri della Camera a maggio scorso, che per il “Polo Strategico Nazionale il governo si è ispirato al cloud sicuro francese, sia pure diversa”.

Per la realizzazione del PSN, è stato firmato il contratto con TIM, Leonardo, CDP Equity e Sogei. Ma il 5 ottobre si terrà l’udienza del Tar del Lazio su ricorso Fastweb-Aruba.

Il tema potrebbe essere al centro del dibattito “Le TLC per la crescita del Paese”, il 16 settembre i grandi operatori telco a confronto. Tra gli altri interverrà Vittorio Colao, Ministro dell’Innovazione e della Transizione Digitale.