Schiaffo dalla Francia al cloud Usa. Il Governo cambia la strategia cloud, non più quella presentata l’anno scorso “Cloud di fiducia” con Microsoft e Google protagonisti, ma ora con un sostegno chiaro, massiccio e inequivocabile al settore cloud francese. L’obiettivo: mettere, finalmente, l’ecosistema nazionale specializzato nel cloud al centro della strategia nazionale e rimuovere un certo numero di ostacoli.

L’annuncio della nuova strategia

Questa nuova strategia è stata annunciata da Thierry Breton, Commissario Europeo per il Mercato Interno, da Bruno Le Maire, Ministro dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità Industriale e Digitale e da Jean- Noël Barrot, Ministro Delegato per il Digitale e le Telecomunicazioni. E il luogo dell’annuncio è simbolico: a Strasburgo, all’inaugurazione del nuovo datacenter OVHCloud, andato in fiamme a marzo 2021: ora è di nuovo capofila dell’intera industria francese del cloud, che si sta riprendendo.

Le certificazioni costeranno di meno alle start-up e PMI francesi

Anche nella nuova strategia del cloud di Stato francese è richiesto il “bollino blu” rilasciato dall’ANSSI (Agenzia Nazionale per la Sicurezza dei sistemi d’informazione) per certificare la massima protezione in grado di offrire dai cloud provider. Fino a un anno fa, questa certificazione era inaccessibile per le aziende francesi a causa del costo necessario per ottenerla.

Ora, il ministro Le Maire ha annunciato che ANSII realizzerà un sistema di supporto alla qualificazione da 2,5 milioni di euro, dedicato a start-up e PMI “che offrono piattaforme o software in grado di contribuire alla modernizzazione e alla resilienza di imprese e amministrazioni”. L’obiettivo del governo è creare altre offerte Cloud affidabili rispetto a quelle attualmente sul mercato proposte dai GAFAM.

Nuova classificazione dei dati, quelli sensibili solo nel cloud di Stato

Il Governo, a breve, definirà meglio anche cosa si intende per cloud di Stato e quali dati sensibili dovranno, obbligatoriamente, essere custoditi nel cloud sovrano, basato sulla nuova strategia.

“Nelle prossime settimane sarà pubblicata una circolare per chiarire il livello di protezione dei dati e garantire la loro protezione contro l’extraterritorialità americana“, ha affermato Bruno Le Maire.

E l’Italia?

Il ministro Vittorio Colao aveva detto, a mezza bocca in audizione alla Commissione Esteri della Camera a maggio scorso, che per il “Polo Strategico Nazionale il governo si è ispirato al cloud sicuro francese, sia pure diversa”.

Per la realizzazione del PSN, è stato firmato il contratto con TIM, Leonardo, CDP Equity e Sogei. Ma il 5 ottobre si terrà l’udienza del Tar del Lazio su ricorso Fastweb-Aruba.