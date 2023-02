Parliamo di società di telecomunicazioni con oltre 30 miliardi di dollari di entrate annue, le quali investiranno in soluzioni cloud, in media, di 348 milioni di dollari all'anno. Secondo il Rapporto di Capgemini Research Institute, entro i prossimi tre o cinque anni il 46% delle telco punterà ad una capacità di rete completamente cloud-native.

La centralità della cloud transformation

Le società di telecomunicazioni a livello globale hanno intrapreso il proprio percorso di cloud transformation, che cambierà radicalmente sia l’organizzazione, sia la struttura operativa, sia il modello di business. Secondo lo studio Capgemini Research entro il 2028 ogni società di telecomunicazione investirà un miliardo di dollari circa in queste tecnologie.

Parliamo di società di telecomunicazioni con oltre 30 miliardi di dollari di entrate annue, le quali investiranno in soluzioni cloud, in media, di 348 milioni di dollari all’anno.

Entro i prossimi tre o cinque anni il 46% delle società di telecomunicazione punteranno ad una capacità di rete completamente cloud-native.

Un terzo degli investimenti andrà sull’infrastruttura tecnologica, un 18% circa in ricerca e sviluppo per accelerare l’automazione delle reti grazie all’impiego di soluzioni di intelligenza artificiale (IA) e di machine learning.

“La trasformazione resa possibile dal cloud è un cambiamento fondamentale nell’evoluzione della rete, finora dominata da dispositivi fisici e infrastrutture. Rappresenta un significativo cambiamento per il mondo delle telecomunicazioni, che impatterà organizzazione e modalità operative delle società di settore”, ha affermato Luca Quattropani, TMT Director di Capgemini in Italia. “Queste società sono nella posizione ideale per esplorare le opportunità offerte dal cloud e attivare un ecosistema attorno a sé per sbloccare i casi d’uso innovativi, scoprire nuove fonti di guadagno e sprigionare l’intero valore delle reti 5G e delle soluzioni di connettività. Gli early adopter trarranno i maggiori vantaggi nei mercati abilitati dalle piattaforme basate sul cloud – ha aggiunto Quattropiani – non solo dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista del business, del posizionamento cross-market e della sostenibilità”.

Vantaggi crescenti dal cloud, ma le Big Telco spendono ancora poco

Le telco di tutte le dimensioni stanno investendo dal 38% al 44% dei loro budget per la trasformazione della rete, ma in realtà non si tratta di cifre molto elevate. Siamo tra lo 0,9% e l’1,2% delle entrate annue. Il problema attuale è la disomogeneità degli investimenti e dell’adozione tra le grandi e le medie organizzazioni.

La spesa in soluzioni IT è certamente in aumento costante, ma già negli anni scorsi sono stati effettuati investimenti tecnologici rilevanti e questo fa prendere tempo al management. In più pesa la mancanza di una cultura tecnologica di base che consenta di superare pregiudizi IT ancora radicati, tra cui il timore di non poter recuperare i propri dati dal cloud in caso di necessità, la paura di attacchi informatici e violazioni cyber, i costi troppi elevati che consentiranno ritorni solo in tempi lunghi.

Se consideriamo che la ricerca ha coinvolto 270 dirigenti senior, di cui 170 provenivano da grandi società di telecomunicazione, è chiaro che stiamo parlando di briciole. Un miliardo complessivo da queste organizzazioni è solo il caffè, rispetto all’intero pranzo.

Essere tra i primi (early adopter) ad adottare nuove soluzioni cloud nel mondo delle telecomunicazioni, che di per sé è già in una profonda fase di cambiamento, comporta comunque maggiori benefici finanziari, con risparmi operativi compresi tra 260 e 380 milioni di dollari l’anno e un volume aggiuntivo di ricavi annui compreso tra 110 e 210 milioni di dollari all’anno.

I soggetti che hanno intrapreso il percorso di cloud transformation negli ultimi cinque anni hanno già registrato un netto incremento del customer lifetime value, che misura il profitto medio che ogni singolo cliente genera durante tutto il rapporto commerciale con l’azienda e allo stesso tempo una migliore customer experience.

Sostenibilità, efficienza e l’occasione di accelerare con il 5G

Ultimo aspetto, ma non meno importante rispetto agli altri vantaggi del cloud, è l’abilitazione di nuovi use case per la tecnologia 5G, come ad esempio il potenziamento delle smart factory, le reti private nella logistica portuale e nel settore estrattivo (dai minerali al petrolio o il gas), ma anche nella chirurgia da remoto, nel metaverso con realtà aumentata e virtuale.

Il report infine evidenzia che, oltre ai vantaggi in termini di business, le telco che hanno intrapreso il percorso di cloud transformation hanno dichiarato di poter anche ridurre le proprie emissioni di gas serra del 5%, cioè un terzo della riduzione dell’impronta di carbonio prevista nel settore entro i prossimi 3-5 anni.

Un risultato reso possibile dalla minor presenza di infrastrutture fisiche, di hardware e altre attrezzature, con il conseguente risparmio sui consumi energetici.