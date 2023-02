In che modo AR e VR potranno trarre vantaggio dal 5G? Secondo stime di MarketsandMarkets il mercato globale della AR e della VR raggiungerà quota 115 miliardi di dollari nel 2027 e la possibile diffusione di realtà sempre più immersiva in diversi settori è un dato di fatto.

Nel contempo, i casi d’uso del 5G negli anni stanno aumentando sempre più. E considerate le accresciute capacità di rete del 5G, è interessante capire cosa potrà succedere all’AR e alla VR.

AR e VR: cosa sono

AR è una tecnologia che consente di sovrapporre oggetti virtuali in ambienti del mondo reale senza oscurare la vista dell’ambiente reale. AR cerca di fornire maggiori informazioni sulla percezione generando e aggiungendo alla realtà infografiche artificiali, immagini, video, suoni e altri dettagli generati dal computer.

D’altra parte, la realtà virtuale ricrea il mondo reale e lo sostituisce con l’ambiente virtuale utilizzando visori VR wireless, sensori o altri strumenti tecnologici immersivi. In VR, gli utenti sono bloccati dal mondo reale e immersi in modelli 3D interattivi di oggetti digitalizzati e spazi simulati.

In che modo il 5G influenzerà l’evoluzione di AR e VR?

Il 5G è progettato per offrire una connettività di rete più reattiva, più veloce e più affidabile rispetto alle reti precedenti. Ma cosa riservano queste qualità per il futuro di AR e VR?

Meno congestione dei dati tra cuffie e computer

L’esperienza VR dipende da molti dati che viaggiano avanti e indietro tra un visore e un sistema informatico. Per un’esperienza AR e VR di alta qualità, i dati devono viaggiare rapidamente ed evitare la congestione. Sfortunatamente, le connessioni 4G possono avere difficoltà a trasmettere tutte le informazioni contemporaneamente quando si gestiscono grandi quantità di dati.

Tuttavia, con il 5G che offre un’ampia larghezza di banda e una bassa latenza, le immagini, i video e le animazioni AR e VR possono essere caricati senza generare prestazioni a scatti, con il risultato di una migliore esperienza AR e VR.

Visualizzazioni di qualità superiore di video immersivi

La maggior parte di AR e VR che mostrano video 3D richiedono una larghezza di banda maggiore per una visualizzazione senza interruzioni. Tuttavia, alcuni dispositivi AR e VR attualmente non supportano la connessione di rete che può facilitare e migliorare la visualizzazione di qualità di questi video ad alta intensità di larghezza di banda. Ciò influisce sull’esperienza utente di queste tecnologie immersive e blocca i loro crescenti casi d’uso.

L’emergere del 5G può cambiare questa situazione offrendo volumi di larghezza di banda più elevati. E utilizzando la tecnologia a onde millimetriche fornita dal 5G, che funziona su una frequenza estremamente elevata, i dispositivi AR e VR possono rendere video 3D più realistici e display immersivi.

Realtà estesa senza limiti

La realtà estesa è un termine comunemente usato per riferirsi ad AR, VR, realtà mista e altre tecnologie immersive. Le aziende di tecnologia immersiva sono alla ricerca di un modo per sviluppare un’esperienza XR mobile immersiva in grado di rendere immagini fotorealistiche combinando 5G e edge computing.

Allo stesso modo, le grandi società di sviluppo VR e AR come Qualcomm, HTC e Samsung stanno tutte cercando di far convergere le cuffie mobili VR e gli occhiali AR in un unico e più alla moda dispositivo indossabile XR.

Riunire questi aspetti delle tecnologie immersive sotto un unico cappello richiederà comunicazione in tempo reale, bassa latenza e trasferimento dati continuo. Tuttavia, l’applicazione delle funzionalità 5G ad AR e VR può rendere questo obiettivo più facile da raggiungere.

Promuovere l’applicazione di AR e VR nella pratica sanitaria

La necessità di assistenza sanitaria a distanza non è mai stata maggiore o più applicabile di quanto non lo sia oggi. A causa dell’epidemia di COVID-19, il numero di consultazioni di telemedicina è notevolmente aumentato. Con questo in mente, il personale medico può essere addestrato e preparato con visualizzazioni anatomiche attraverso occhiali AR. Questa pratica sanitaria basata su AR/VR richiede un’ampia larghezza di banda, una comunicazione rapida e una bassa latenza, ed è qui che il 5G può avere un’influenza significativa.

Il 5G può far progredire l’applicazione di AR e VR nelle procedure mediche di telemedicina, fornendo una connessione stabile per tempi di risposta migliori tra paziente e consulente medico. L’aggiunta del 5G al mix garantirà anche una visualizzazione di immagini e video di fascia alta per aiutare i consulenti ad assistere i pazienti in tempo reale. In altre parole, il 5G può promuovere il crescente utilizzo della realtà virtuale nell’imparare a eseguire interventi chirurgici senza toccare un paziente.

Gioco più realistico

Prima d’ora, i giocatori facevano affidamento su display a schermo piatto per giocare. Ma con l’avvento di tecnologie immersive come AR e VR, i giocatori possono immergersi in un ambiente più realistico e personalizzato. Questo nuovo sviluppo ha dato impulso all’industria dei videogiochi, trasformandola in un mercato fiorente. Secondo un recente rapporto di Technavio, la quota di mercato globale dei giochi dovrebbe raggiungere i 75 miliardi di dollari entro il 2026.

Con la crescente applicazione di AR e VR nello sviluppo di giochi moderni, il 5G può far progredire ulteriormente questi giochi. L’applicazione del 5G garantirà agli sviluppatori di creare giochi che offrano migliori qualità grafiche e migliori tempi di risposta ai comandi senza ritardi di rete.