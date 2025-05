PNRR, le novità per l’Emilia-Romagna

Ad aprile sono state introdotte importanti novità nell’ambito del PNRR. Il 15 aprile è stato pubblicato l’Avviso sulla Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud” rivolto a Province e Città Metropolitane, con una dotazione di 70M€ e scadenza il 13 giugno.

Il 16 aprile sono stati diffusi due ulteriori avvisi sulla Misura 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)”, entrambi con scadenza il 28 aprile: il primo rivolto a Enti Terzi e Comuni con fondi per 9,6M€; il secondo a Enti Terzi, Regioni, Province, Città Metropolitane, ASL, ARPA, Unioni di Comuni e Consorzi, con uno stanziamento di 13,8M€.

Per la Misura 1.4.1, l’ultimo tavolo di crisi ha evidenziato un miglioramento dei punti critici. Proseguono analisi e asseverazioni da parte dei Comuni. In merito all’utilizzo dei fondi residui, il DTD ha pubblicato una Direttiva che invita gli Enti ad impiegarli, anche in sinergia con altri fondi, per proseguire iniziative di innovazione digitale o avviarne di nuove.

Si ricorda che gli incontri di norma si tengono ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20, da remoto, collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it; eventuali modifiche agli orari verranno comunicate con opportuno anticipo.

