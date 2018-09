Italtel e Habble lanciano le nuove soluzioni cloud & analytics per la customer care avanzata

Partnership rivolta sia agli operatori di telecomunicazioni, sia alle grandi aziende, per migliorare la customer experience del cliente: “Il controllo centralizzato dei dati abilita funzionalità di analytics e rendicontazione personalizzabili, con una possibile riduzione fino all’80% del tempo impiegato per la gestione e l’analisi dei dati”.

Creare valore in base alla maggior ‘visibilità’ delle esigenze specifiche dei clienti, ottenuta attraverso la raccolta e l’analisi dei dati di traffico da rete fissa e mobile. Questo l’obiettivo della nuova partnership annunciata da Italtel e la startup Habble, tesa a sviluppare nuovi servizi cloud based per i propri clienti.

Le applicazioni sono tese a monitorare e prevenire picchi anomali di traffico e i relativi costi, per esempio in caso di roaming, e anticipare o prevenire eventuali reclami e/o contenziosi con una conseguente riduzione dei costi legati alle attività di customer care.

Il lavoro congiunto delle due aziende, ha commentato Daniela Martino, Head of Marketing & Management Telco&Media Product/Solution Unit di Italtel, “ci permette di consolidare ed ampliare anche a livello internazionale l’offerta di soluzioni cloud based innovative rivolte ai mercati Telco e Large Enterprise. Crediamo che la soluzione Habble, già oggi integrabile con le nostre tecnologie proprietarie, possa migliorare l’efficienza operativa, contribuire al successo del business delle imprese ed offrire ai Service Provider l’opportunità di migliorare la customer satisfaction dei loro clienti”.

Grazie a questa iniziativa, in linea con i piani di collaborazione con imprese innovative secondo un approccio di #OpenInnovation , Italtel punta a consolidare ed ampliare anche a livello internazionale l’offerta di soluzioni cloud based innovative in tema di customer exprience rivolte a operatori e imprese.

Un accordo, hanno spiegato dalla multinazionale ICT, che insieme a Exprivia forma un nuovo attore nella progettazione e sviluppo di soluzioni e servizi per la trasformazione digitale, che valorizza le competenze distintive maturate presso i grandi carrier internazionali in ambito telco, mentre grazie a quelle di Habble, piattaforma cloud che analizza in tempo reale tutte le comunicazioni provenienti da rete fissa, mobile e dati delle aziende applicando algoritmi di analytics evoluti, si valorizza ulteriormente l’ambito delle piattaforme web-cloud.

Le imprese possono sfruttare i vantaggi della soluzione cloud based per migliorare la gestione e il controllo delle comunicazioni tra l’azienda e il mondo esterno, si legge in una nota stampa Italtel: “Il controllo centralizzato dei dati abilita funzionalità di analytics e rendicontazione personalizzabili con una possibile riduzione fino all’80% del tempo impiegato per la gestione e l’analisi dei dati. Attraverso un sistema di configurazione la soluzione permette di impostare alert per verificare il corretto funzionamento ed utilizzo dei telefoni aziendali”.

La piattaforma di servizi cloud based, frutto della partnership Italtel-Habble, sarà rivolta sia agli operatori di telecomunicazioni, sia alle grandi aziende, per mettere a disposizione un prodotto per migliorare la customer experience del cliente finale.

Habble è tra l’altro nel programma di “gellificazione” di Gellify, piattaforma di innovazione B2B che mette in connessione startup, investitori e aziende per accelerare l’evoluzione in chiave digitale delle imprese.