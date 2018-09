Claudio Baglioni live ‘Al centro’, su tivùsat il 15 settembre

Su Rai 1 sabato prossimo l’evento concerto in diretta del cantautore romano per festeggiare i 50 anni di carriera.

Dopo il grande successo del Festival di Sanremo 2018, dove vestiva i panni sia di conduttore, sia di direttore artistico, Claudio Baglioni torna in televisione per il concerto evento dell’Arena di Verona, “Al centro”, anteprima nazionale del nuovo tour del cantautore romano.

L’appuntamento con “Al Centro – Claudio Baglioni live” è fissato per sabato 15 settembre, in prima serata, su Rai 1 (canale 101 HD di tivùsat).

Una nuova occasione per i telespettatori di ascoltare di nuovo i più grandi successi della carriera di Baglioni: da “Mille giorni di te e di me” a “Questo piccolo grande amore”, da “Signora Lia” a “Strada Facendo”, da “Avrai” a “Sabato Pomeriggio”, “Io Sono Qui” e tante altre.

Dopo l’appuntamento con La Notte di Andrea Bocelli, la Rai propone un’altra serata da non perdere per gli appassionati di musica. Baglioni torna su Rai 1 come protagonista sul palco di un innovativo evento live.

Per la prima volta, l’Arena di Verona ospiterà un concerto con il palco al centro della platea: una serata speciale per celebrare la partenza del suo “Al Centro Tour”, organizzato per celebrare i cinquant’anni di carriera nella musica italiana del cantautore, attraverso una serie di concerti – già sold out – nelle arene più suggestive d’Italia.