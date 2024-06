Cinema, Sky offre a tutti gli abbonati due biglietti per godersi direttamente in sala

L’iniziativa - promossa da Sky Extra - prende il via oggi ed è rivolta a tutti gli abbonati Sky, che potranno richiedere i biglietti omaggio fino al 7 luglio e utilizzarli entro il 31 luglio presso tutte le sale del circuito The Space Cinema distribuite sul territorio nazionale.

Torna l’iniziativa di Sky per far vivere le emozioni del grande schermo e a sostegno dell’industria cinematografica. Dopo un anno straordinario per il cinema italiano con grandi numeri al box office, ancora una volta Sky offre a tutti gli abbonati due biglietti per godersi direttamente in sala un grande film italiano o internazionale.

I biglietti saranno validi tutti i giorni della settimana, weekend inclusi, per la visione di qualsiasi film in 2D e 3D, nazionale, europeo ed internazionale, su uno degli oltre 350 schermi dei 35 multiplex The Space Cinema.

Per richiedere questo omaggio e tutte le altre sorprese che Sky Extra dedica ai propri clienti, basta accedere all’app My Sky o collegarsi al sito sky.it/extra.

