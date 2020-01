Un nuovo canale si aggiunge alla già vasta gamma di reti Mediaset: stiamo parlando di Cine34, il primo canale interamente dedicato al cinema italiano. Grandi classici, cult indimenticabili, tesori restaurati e capolavori mai visti in TV: questo è ciò che ci regalerà la nuova rete Mediaset, disponibile sul canale 34 del digitale terrestre e di tivùsat.

La data di partenza scelta per l’avvio delle trasmissioni è stata lunedì 20 gennaio, e non è un caso. Questo giorno, infatti, è l’anniversario dei 100 anni dalla nascita di Federico Fellini e Cine34 per l’occasione ha mandato in onda una rassegna di 8 film restaurati del regista.

La nuova rete tematica Mediaset è dunque dedicata al cinema italiano in tutte le sue declinazioni. Il nome del canale è semplice e aiuta lo spettatore a identificarlo alla posizione 34 del telecomando. La linea editoriale si ripropone di rappresentare nella sua completezza la produzione italiana, senza pregiudizio. Passerà dai migliori titoli d’autore a quelli di genere: tutti gli stili, infatti, troveranno spazio su questa rete. La programmazione, dunque, è molto vasta e i film trasmessi toccheranno ogni genere: poliziesco, comico, commedia, storico, drammatico, spaghetti western, hot, musical, fantascientifico, giallo, horror, thriller.

Il fattore comune sarà solo uno: il far parte della migliore produzione italiana degli ultimi 80 anni.

Molti dei film italiani che sono stati proiettati nelle sale cinematografiche fino ad oggi, non sono mai stati trasmessi in televisione. Mediaset ha recuperato per il pubblico 446 film inediti, oltre a più di 2.600 contenuti italiani non inediti, e li ha inseriti nel palinsesto del nuovo canale Cine34.

Ogni giorno della settimana, in prima serata, verrà toccata una tematica specifica fissa:



Lunedì: monografie

Martedì: autore

Mercoledì: thriller

Giovedì: commedia d’autore

Venerdì: commedia sexy, commedia softcore

Sabato: spaghetti western

Domenica: poliziottesco