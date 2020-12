Ciclo Woody 85: ogni mercoledì un film di Woody Allen

In prima e seconda serata su Iris, canale 11 di tivùsat e 22 del digitale terrestre, saranno mandanti in onda dici titoli firmati dall’iconico regista newyorkese.

In occasione del suo 85esimo compleanno, Iris dedica una rassegna cinematografica al grande regista newyorchese Woody Allen.

Ogni mercoledì, in prima e seconda serata su Iris, canale 11 di tivùsat e 22 del digitale terrestre, saranno mandanti in onda dici titoli firmati dall’iconico regista, per il Ciclo Woody 85.

Quella dei nomi d’arte è una consuetudine molto diffusa nello star system. Qualche tempo fa vi abbiamo svelato i veri nomi di 10 celebrità davvero sorprendenti e, se ricordate bene, tra queste c’era anche lui, il nostro Woody.

All’anagrafe Heywood Allen Stewart Konisberg, nasce il 1° dicembre 1935 a Brooklyn, da una famiglia di origine ebrea. A 15 anni si inventa il nome Woody Allen e, sotto questo pseudonimo, comincia a scrivere battute umoristiche che invia regolarmente alle diverse redazioni dei giornali di New York.

Negli anni 60 inizia a scrivere per molti show televisivi e a lavorare come intrattenitore nei locali fino al 1965, quando firma la sceneggiatura del film Ciao Pussycat.

Nel 1977 esce Io e Annie, uno dei migliori film di Allen, nonché uno dei più bei film romantici di sempre, e con Diane Keaton vince 4 Oscar: miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura e miglior attrice protagonista.

Negli anni 80/90 continua a produrre successi e nel 2000 lascia la sua amata New York per trasferire in Europa i luoghi delle sue riprese. A 85 anni continua a scrivere e dirigere film, attestandosi ancora oggi come uno dei principali punti di riferimento nella cinematografia mondiale.

L’attore/regista, colleziona 18 candidature ai Premi Oscar.