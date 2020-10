Cine34 (canale 34 di tivùsat e del digitale terrestre), in occasione dei 30 anni dalla sua scomparsa, trasmetterà in tv una raccolta dei migliori film interpretati dall’attore. Il Ciclo Ugo Tognazzi verrà trasmesso a partire dalla prima serata del 27 ottobre.

Cine34, il primo canale interamente dedicato al cinema italiano, ama ricordare le grandi stelle dello spettacolo con delle raccolte speciali. Grandi classici, cult indimenticabili e capolavori mai visti in tv intratterranno le vostre serate all’insegna della nostalgia.

Dopo l’omaggio a Vittorio Gassman nel giorno del ventennale della sua scomparsa, Cine34 manderà in onda il “Ciclo Ugo Tognazzi”. La raccolta cinematografica ricorderà l’attore con alcuni dei suoi film più significativi.

È proprio per omaggiare questa grande figura del cinema italiano, dunque, che Cine34 (canale 34 di tivùsat e del digitale terrestre), in occasione dei 30 anni dalla sua scomparsa, trasmette in tv una raccolta dei migliori film interpretati dall’attore.

Il Ciclo Ugo Tognazzi verrà trasmesso a partire dalla prima serata del 27 ottobre, e proseguirà in seconda serata: una giornata intera dedicata a uno dei mattatori della commedia all’italiana.

