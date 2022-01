Ciclo Ritratto di donna: tutte le domeniche, in prima e seconda serata su Iris

Le storie più intense e più profonde, le storie più ricche, complesse ed emozionanti, sono sempre ritratti al femminile. Tutte le domeniche, in prima e seconda serata su Iris (canale 22 del digitale terrestre e canale 11 di tivùsat), l’appuntamento è con il Ciclo Ritratto di donna.

Una ricca rassegna di film che vede come protagoniste delle donne, che raccontano tutte le sfumature della femminilità. La raccolta ha esordito lo scorso 9 gennaio con la messa in onda delle pellicole “Woman in Gold” e “La gatta sul tetto che scotta”. Adesso si prosegue con altri titoli imperdibili, sempre dalle ore 21 in poi. Scopriamo i titoli dei prossimi appuntamenti.

L’inganno – 16 gennaio in prima serata

Virginia, 1864. In piena guerra di Secessione nel profondo Sud degli Stati Uniti, il soldato nordista John McBurney, gravemente ferito e disperso in un bosco, viene tratto in salvo all’interno di un collegio femminile completamente isolato dal mondo esterno e guidato dall’austera Miss Martha, provocando turbamento tra le ragazze. La sua presenza, infatti, altera ben presto tutti i rapporti tra le protagoniste, scatenando tra l’altro rivalità. McBurney imbastirà un gioco incrociato di seduzione che, destabilizzando gli equilibri, gli si ritorcerà fatalmente contro.

La pellicola è del 2016 e vanta la firma alla regia di Sofia Coppola. Si tratta del secondo adattamento cinematografico del celebre romanzo di Thomas P. Cullinan. Nel cast: Nicole Kidman, Colin Farrell, Kirsten Dunst ed Elle Fanning.

Little Children – 16 gennaio in seconda serata

Coppie sposate e frustrate da partner noiosi, figli viziati e vite prevedibili, che il giorno sembrano famiglie perfette mentre nella notte sono tutt’altro. Sarah è una donna, madre e moglie, sposata con Richard, ossessionato dal porno su internet. Todd è un padre casalingo sposato con Kathie, documentarista fissata dal voler fargli riprendere la carriera legale. Mary Ann è una supermamma organizzata, la cui figlia di 4 anni ha già il futuro destinato ad Harvard. E infine Ronnie, un pedofilo uscito dalla prigione che fa ritorno a casa…

La regia della pellicola del 2006 è di Todd Field. Nel cast: Kate Winslet, Patrick Wilson, Jackie Earle Haley, Jennifer Connely, Gregg Edelman.

L’altra donna del Re – 23 gennaio in prima serata

La pellicola racconta in modo romanzato la storia vera delle sorelle Bolena. In particolare, il film affronta le famose avventure di cuore di due sorelle, Mary e Anne Boleyn, e dei loro rapporti con il re Enrico VIII d’Inghilterra. L’uomo, infatti, fu amante della prima, ma ripudiò la moglie Caterina d’Aragona per sposare la seconda.

Cast stellare per il dramma storico del 2008 diretto da Justin Chadwick: Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana, Jim Sturgess, Mark Rylance, Kristin Scott Thomas, Benedict Cumberbatch, Ana Torrent, Eddie Redmayne e Andrew Garfield.

Madre! – 23 gennaio in seconda serata

Quando un celebre poeta e la sua giovane moglie accolgono in casa due ospiti inattesi, iniziano a verificarsi episodi inquietanti e il loro rapporto idilliaco si trasforma in un incubo infernale. I due sconosciuti si comportano come fossero a casa loro e, mentre lo scrittore ci fa amicizia, la moglie comincia a rendersi conto dell’assurdità della situazione. I quattro vengono poi raggiunti dai due figli degli sconosciuti, che si mettono a litigare per una questione familiare finché il maggiore uccide il fratello minore. Questo accaduto segna molto la vita della proprietaria di casa che, in aggiunta, dopo una notte di passione scopre di essere incinta.

Il film, scritto e diretto da Darren Aronofsky, è stato realizzato nel 2017. Anch’esso vanta un cast stellare: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer e Domhnall Gleeson.

Philomena – 30 gennaio in prima serata

La pellicola racconta la storia di Philomena, una ragazza irlandese rinchiusa in un convento perché incinta, che viene costretta ad abbandonare il figlio dopo averlo tenuto con sé sino all’età dei tre anni. Cinquanta anni dopo, il giornalista Martin Sixsmith aiuta la donna, ormai divenuta matura, a cercare il figlio partendo dall’unico dato conosciuto, ossia che il bambino all’epoca era stato venduto a una famiglia americana.

Il film del 2013 diretto da Stephen Frears è interpretato da: Judi Dench, Steve Coogan, Anna Maxwell Martin, Mare Winningham e Michelle Fairley.

Via col vento – 30 gennaio in seconda serata

Si prosegue poi con uno dei più amati film di sempre: “Via col vento”. Una ragazza del Sud sopravvive alla guerra di Secessione e a due mariti, ma perde il solo uomo di cui era innamorata.

La pellicola del 1939, diretta da Victor Fleming, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1936 di Margaret Mitchell. Nominata a ben 15 Premi Oscar, ha portato a casa 9 statuette, classificandosi come una delle più premiate della storia del cinema. Nel cast: Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard, Olivia de Havilland, Thomas Mitchell e Barbara O’Neil.

Il promo

In attesa del prossimo imperdibile appuntamento con la rassegna cinematografica Ritratto di donna, al seguente link troverete il promo ufficiale della raccolta di Iris, lanciato da Mediaset.

Per rimanere sempre aggiornati sulle novità in arrivo in tv, continuate a seguire Tivù La Guida.