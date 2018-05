Canale 5 trasmette in chiaro e in HD la semifinale di ritorno della Champions League: Roma-Liverpool.

Stasera a partire dalle ore 20:40 appuntamento con la Champions League, in prima serata su Canale 5, per seguire in esclusiva satellitare in HD, solo sulla piattaforma satellitare tivùsat, la semifinale di ritorno Roma- Liverpool.

Grande tensione all’Olimpico di Roma, dove i giallorossi di Eusebio Di Francesco si giocheranno la possibilità di staccare il biglietto per finalissima di Kiev.

L’obiettivo è ribaltare il risultato dell’andata, quando i Reds si imposero sulla Roma per 5 a 2, e passare il turno con almeno tre goal di scarto.

A seguire “Speciale Champions League”.