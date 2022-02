Champions League, ottavi di finale: dove vedere in TV Inter e Juventus

Le uniche due italiane ancora in competizione per il trofeo europeo calcistico più ambito approdano agli Ottavi di finale: l’Inter giocherà stasera contro il Liverpool e il 22 febbraio toccherà alla Juventus sul campo del Villarreal (su Canale 5 HD di tivùsat).

Ottavi di finale della Champions League 2021/2022: ecco il calendario ufficiale

Il grande calcio europeo è tornato. A breve ascolteremo il fischio d’inizio della prima partita degli ottavi di finale della 67° edizione della Champions League, organizzata dalla UEFA. Scopriamo quali sono le squadre partecipanti, le date delle otto giornate degli ottavi e dove vedere le partite di Champions League 2020/2021 in tv in chiaro.

Scopriamo adesso il calendario ufficiale delle partite degli ottavi di finale della Champion League 2021/2022.

Di seguito troverete le date e gli orari, giornata per giornata, dei match che coinvolgono le squadre rimaste in gara. Le italiane rimaste sono l’Inter e la Juventus.

1° Giornata (andata)

Martedì 15 febbraio: PSG – Real Madrid, ore 21.00 su Canale 5

Martedì 15 febbraio: Sporting – Manchester City, ore 21.00

2° Giornata (andata)

Mercoledì 16 febbraio: RB Salzburg – Bayer Monaco, ore 21.00

Mercoledì 16 febbraio: Inter – Liverpool, ore 21.00

3° Giornata (andata)

Martedì 22 febbraio: Chelsea – Lilla, ore 21.00

Martedì 22 febbraio: Villarreal – Juventus, ore 21.00, su Canale 5

4° Giornata (andata)

Mercoledì 23 febbraio: Atletico Madrid – Manchester United, ore 21.00

Mercoledì 23 febbraio: Benfica – Ajax, ore 21.00

1° Giornata (ritorno)

Martedì 8 marzo: Bayer Monaco – RB Salzburg, ore 21.00

Martedì 8 marzo: Liverpool – Inter, ore 21.00 su Canale 5

2° Giornata (ritorno)

Mercoledì 9 marzo: Manchester City – Sporting, ore 21.00

Mercoledì 9 marzo: Real Madrid – PSG, ore 21.00

3° Giornata (ritorno)

Martedì 15 marzo: Manchester United – Atletico Madrid, ore 21:00 su Canale 5

Martedì 15 marzo: Ajax – Benfica, ore 21:00

4° Giornata (ritorno)

Mercoledì 16 marzo: Juventus – Villareal, ore 21:00

Mercoledì 16 marzo: Lilla – Chelsea, ore 21:00

Champions League 2021/2022: la fase a eliminazione diretta

Il calendario della seconda parte della fase a eliminazione diretta, salvo cambiamenti, è il seguente:

Quarti di finale: Andata 05/06 aprile – Ritorno 12/13 aprile

Andata 05/06 aprile – Ritorno 12/13 aprile Semifinali: Andata 26/27 aprile – Ritorno 03/04 maggio

Andata 26/27 aprile – Ritorno 03/04 maggio Finale: 28 maggio

La finale si terrà allo stadio San Pietroburgo dell’omonima città, in Russia. Originariamente, la finale si sarebbe dovuta disputare all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Tuttavia, a causa del cambio di sede per la finale del 2020, le città scelte per ospitare le finali sino al 2023 sono slittate di un anno.

Dove vedere la coppa dei campioni in tv in chiaro

Arriviamo ora al dunque: dove, come e quando sarà possibile vedere le partite di Champions League in televisione in chiaro? Mediaset manderà in onda 121 partite all’anno, compresa la finale, per le prossime tre stagioni. Sarà dunque Canale 5 a trasmettere in esclusiva il martedì in chiaro, in prima serata, le sfide delle squadre italiane.

Solo su tivùsat, gratuitamente e in alta definizione, potrete godere del grande calcio in HD su Canale 5 HD, disponibile sul satellitare al canale 105.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità del palinsesto sportivo e sugli eventi in programma prossimamente in tv, continuate a seguire Tivù La Guida.

Come seguire le partite di Champions League 2021/2022

Ricordiamo che i diritti della Champions League 2021-2024 sono così suddivisi: