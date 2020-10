Champions League, crescono gli ascolti su Sky per le squadre italiane

La serata inaugurale di Champions League con i match della fase a gironi ha ottenuto 2 milioni 540 mila spettatori cumulati sui canali Sky Sport. Bene anche l’Europa League, con 1 milione 634 mila spettatori cumulati per le partite inaugurali della fase a gironi con tre italiane in campo.

Ottimi ascolti per il ritorno delle Coppe Europee su Sky. Martedì 20 ottobre, la serata inaugurale di Champions League con i match della fase a gironi ha ottenuto 2 milioni 540 mila spettatori cumulati sui canali Sky Sport.

In particolare, alle 18.55 Dinamo Kiev-Juventus ha raccolto 1 milione 281 mila spettatori medi, con 2 milioni 700 mila spettatori unici. Il pre partita, dalle 18 con “Champions League Show”, è stato seguito da 234 mila spettatori medi.

Alle 21, Lazio-Dortmund ha ottenuto 664 mila spettatori medi e quasi 2 milioni di spettatori unici. Alla stessa ora, Diretta Gol ha raggiunto 387 mila spettatori medi. Il post partita, dalle 23 con “Champions League Show”, ha avuto un seguito di 411 mila spettatori medi, mentre a mezzanotte “5X5 Champions League” ne ha raccolti 197 mila.

Mercoledì 21 ottobre, la partita tra Inter e Monchengladbach delle 21ha raccolto 700 mila spettatori medi, mentre Midtjylland-Atalanta ne ha ottenuti 125mila.

Sempre alle 21, Diretta Gol è stata vista da 394 mila spettatori medi. Il pre partita delle 20 ha raccolto 207 mila spettatori medi, mentre il post e “5X5 Champions League” ne hanno totalizzati rispettivamente 484 mila e 200 mila.

Su Sky ottimi ascolti anche per il ritorno dell’Europa League. Su Sky Sport, 1 milione 634 mila spettatori cumulati per le partite inaugurali della fase a gironi con tre italiane in campo: alle 18.55 Napoli-AZ Alkmaar ha raccolto 497 mila spettatori medi, mentre Young Boys-Roma è stata vista da 216 mila spettatori medi.

Alla stessa ora, 206 mila spettatori medi per Diretta Gol. Alle 18 il pre gara è stato seguito da 145 mila spettatori medi.

Sempre sui canali Sky Sport, alle 21 Celtic-Milan ha raccolto davanti alla tv 567 mila spettatori medi, con 261 mila spettatori medi per il post delle 23.

Su TV8 la partita dei rossoneri è stata vista da 1 milione 689 mila spettatori medi (6,5% di share), con 517 mila spettatori medi per il pre gara, 501 mila per il post e 267 mila per “Terzo Tempo”.