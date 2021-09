Mediaset trasmetterà in esclusiva, il martedì in chiaro, in prima serata, alcune tra le migliori sfide delle squadre italiane. Solo su tivùsat, gratuitamente e in alta definizione, sarà possibile godere del grande calcio in HD su Canale 5 HD, disponibile sul satellitare al canale 105.

Torna il grande calcio europeo con la Champions League stagione 2021/2022, a partire dalla fase a gironi. Quattro le squadre italiane impegnate nel massimo torneo continentale: Inter, Juventus, Milano e Atalanta.

Comprese le nostre rappresentanti, sono 32 in totale le squadre che parteciperanno a questa 67° edizione della competizione per club provenienti da tutta Europa.

Dove vedere la Champions in tv in chiaro

Dove, come e quando sarà possibile vedere le partite di Champions League in televisione in chiaro? Mediaset manderà in onda 121 partite all’anno, compresa la finale, per le prossime tre stagioni.

Sarà dunque Canale 5 a trasmettere in esclusiva il martedì in chiaro, in prima serata, alcune tra le migliori sfide delle squadre italiane. Solo su tivùsat, gratuitamente e in alta definizione, potrete godere del grande calcio in HD su Canale 5 HD, disponibile sul satellitare al canale 105.

Il primo match che sarà trasmesso sul canale Mediaset martedì 14 settembre è Malmo – Juventus, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00. La seconda gara visibile in chiaro dovrebbe essere il match di San Siro, che metterà di fronte Milan e Atletico Madrid, il 28 settembre alle ore 21.

Come vedere tutte le altre partite di Champions League 2021/2022

Ricordiamo che i diritti della Champions League 2021-2024 sono così suddivisi:

Amazon trasmette in esclusiva le migliori 16 partite del mercoledì;

Sky trasmette 121 partite su 137 tramite il pacchetto calcio (tutte tranne le 16 di Amazon);

Mediaset trasmette le stesse 121 partite su 137 tramite Mediaset Infinity (di nuovo tutte, tranne le 16 di Amazon).

Inoltre, sempre Mediaset, trasmette in chiaro su Canale 517 match: la miglior partita di una squadra italiana ogni martedì, più la finale.

Il calendario degli incontri

Di seguito il calendario con gli incontri che vedranno protagoniste le italiane:

1° Giornata

Martedì 14 settembre: Villareal – Atalanta, ore 21.00

Martedì 14 settembre: Malmo – Juventus, ore 21.00

Mercoledì 15 settembre: Inter – Real Madrid, ore 21.00

Mercoledì 15 settembre: Liverpool – Milan, ore 21.00

2° Giornata

Martedì 28 settembre: Shakhtar Donetsk – Inter, ore 18.45

Martedì 28 settembre: Milan – Atletico Madrid, ore 21.00

Mercoledì 29 settembre: Atalanta – Young Boys, ore 18.45

Mercoledì 29 settembre: Juventus – Chelsea, ore 21.00

3° Giornata

Martedì 19 ottobre: Inter – Sheriff, ore 21.00

Martedì 19 ottobre: Porto – Milan, ore 21.00

Mercoledì 20 ottobre: Manchester United – Atalanta, ore 18.55

Mercoledì 20 ottobre: Zenit – Juventus, ore 21.00

4° Giornata

Martedì 2 novembre: Juventus – Zenit, ore 21.00

Martedì 2 novembre: Atalanta – Manchester United, ore 21.00

Mercoledì 3 novembre: Milan – Porto, ore 18.45

Mercoledì 3 novembre: Sheriff – Inter, ore 21.00

5° Giornata

Martedì 23 novembre: Chelsea – Juventus, ore 21.00

Martedì 23 novembre: Young Boys – Atalanta, ore 21.00

Mercoledì 24 novembre: Inter – Shakhtar Donetsk, ore 18.45

Mercoledì 24 novembre: Atletico Madrid – Milan, ore 21.00

6° Giornata

Martedì 7 dicembre: Real Madrid – Inter, ore 21.00

Martedì 7 dicembre: Milan – Liberpool, ore 21.00

Mercoledì 8 dicembre: Juventus – Malmo, ore 18.55

Mercoledì 8 dicembre: Atalanta – Villareal, ore 21.00

La fase a eliminazione diretta

Le squadre supereranno i gironi entreranno nel vivo della competizione con la fase a eliminazione diretta. Il calendario della fase a eliminazione diretta, salvo cambiamenti, è il seguente:

Ottavi di finale: Andata 15/16/22/23 febbraio – Ritorno 8/9/15/16 marzo

Quarti di finale: Andata 05/06 aprile – Ritorno 12/13 aprile

Semifinali: Andata 26/27 aprile – Ritorno 03/04 maggio

La finale si terrà il 28 maggio in Russia, allo stadio San Pietroburg dell’omonima città.