“Non è più accettabile” che i grandi social media prendano in autonomia decisioni sulla rimozione di contenuti online. La pensa così la Commissione Ue, dopo l’espulsione di Trump dai social.

“Non è più accettabile” che i grandi social media prendano in autonomia decisioni sulla rimozione di contenuti online. La pensa così la Commissione Ue, dopo l’espulsione dell’account del presidente americano Donald Trump da Twitter e Facebook.

L’account di Trump è stato oscurato dalle due piattaforme per incitazione all’odio e alla violenza, dopo il vergognoso assalto dei supporter presidenziali a Capitol Hill.

Riferisce il sito Euractiv che Parlando di fronte ai legislatori lunedì (11 gennaio), Prabhat Agarwal, un funzionario che dirige l’unità eCommerce presso la DG Connect della Commissione europea, ha osservato come il Digital Services Act dell’esecutivo dell’UE cerchi di riportare equilibrio tra l’effettiva rimozione dei contenuti e la conservazione della libertà di espressione sul web.

Troppo potere alle piattaforme

“Non è più accettabile dal nostro punto di vista che le piattaforme prendano decisioni chiave in autonomia senza alcuna supervisione, senza alcuna responsabilità e senza alcun tipo di dialogo o trasparenza per il tipo di decisioni che stanno prendendo”, ha detto Agarwal.

“La libertà di espressione è davvero un valore chiave in questo”, ha detto alla commissione per il mercato interno del Parlamento europeo.

I commenti sono arrivati a seguito delle preoccupazioni sollevate da alcuni legislatori al Parlamento europeo dopo la sospensione degli account sui social media di Trump. Così facendo, i giganti delle piattaforme hanno dimostrato di offrire un grado di potere sproporzionato sulla libertà di parola online.

“Il fatto che piattaforme come Twitter e Facebook decidano chi può parlare liberamente è pericoloso”, ha detto l’eurodeputata verde Kim van Sparrentak.

“Per anni queste piattaforme hanno approfittato della diffusione su larga scala di disinformazione e odio, che ha portato all’attacco al Campidoglio … Dobbiamo togliere il potere sulla nostra libertà di espressione dalle mani delle società private e rimetterlo nelle mani delle istituzioni democratiche”, ha aggiunto.

I legislatori chiedono leggi dell’UE sulla disinformazione più severe a seguito delle rivolte statunitensi

Ed è per questo che i legislatori del Parlamento europeo hanno espresso preoccupazione per il ruolo svolto dai social media nell’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti a Washington, affermando che la proposta di legge sui servizi digitali (Digital Services Act) dell’UE dovrebbe rfare molto di più per bloccare la diffusione di materiale cospiratorio online.

Rimozione di Parler e modelli pubblicitari

Nel frattempo, Agarwal ha fornito una panoramica del motivo per cui la Commissione europea non ha introdotto misure più robuste nel suo Digital Services Act per reprimere i modelli di business della pubblicità dei giganti dei social media.

Riferendosi a una piattaforma di estrema destra come Parler, che ha diffuso appelli alla violenza in vista delle rivolte della scorsa settimana, Agarwal ha osservato che l’introduzione di regole più severe sui proventi pubblicitari non avrebbe soffocato la loro capacità di diffondere informazioni dannose.

In un recente rapporto, EURACTIV aveva identificato Parler, insieme a “Gab”, come piattaforme che avevano promosso una sfilza di disinformazione e materiale che incitava alla violenza, in vista dell’assedio al Campidoglio di Washington.

Parler boicottata

Da allora Parler ha affrontato l’ira delle principali piattaforme, tra cui Google, Apple e Amazon, che hanno ritirato la disponibilità dell’app nei loro negozi online.

“Il modello di business pubblicitario può fungere da amplificatore e acceleratore, per la diffusione virale dei contenuti. Ma questo di per sé, a nostro avviso, non era sufficiente per vietare completamente la pratica. “

“Guardate ad esempio Parler, la piattaforma di social media che è stata chiusa durante il fine settimana, sebbene volesse monetizzare la pubblicità, non aveva davvero iniziato a fare molto affidamento sulla pubblicità”, ha detto Agarwal.

Vietare la pubblicità in quel caso non avrebbe cambiato la viralità”.

Stop di Merkel

I commenti della Commissione arrivano in un giorno in cui altri politici di alto profilo in tutto il blocco hanno evidenziato le loro preoccupazioni per la rimozione degli account sui social media di Trump.

Il portavoce del cancelliere Angela Merkel, Steffen Seibert, ha affermato che non dovrebbe spettare alla “gestione delle piattaforme di social media” controllare la misura in cui la libertà di espressione può essere “interferita”.

Da parte sua, anche il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire ha espresso la sua apprensione per i takedown, sottolineando come la “regolazione del mondo digitale non possa essere fatta dall’oligarchia digitale”.