Il gelo e la neve non fermano la realizzazione dei tralicci del progetto “CellMon”. Grazie anche all’ausilio di 3 elicotteri, negli ultimi due mesi Lepida ha completato le opere di realizzazione di numerosi tralicci: Neviano degli Arduini, Coli, Lesignano de’ Bagni, Bedonia, Lizzano in Belvedere, Carpineti, Casola Valsenio, Cerignale e Predappio.

Grazie a questo rush di fine anno salgono così a 36 i tralicci realizzati, di cui 28 on-air con servizi degli Operatori e con picchi giornalieri di 1,4 Gbps.

Il progetto, sulle prime tre fasi, ha visto l’attivazione di 24 impianti, ulteriori 2 verranno attivati entro febbraio e 1 è in analisi. Relativamente alla IV fase, su 4 impianti sono già stati attivati i servizi, 8 sono in fase di ultimazione lavori e 1 è in rilascio permessi.

Ulteriori 3 impianti sono in fase di presentazione permessi e 2 in ricerca terreno. Sulla V fase 2 impianti sono in realizzazione, 6 in presentazione permessi e 5 in ricerca terreno.

Tenuto conto del successo dell’iniziativa e che ancora oggi diversi enti sottolineano la perdurante presenza di gap tecnologici in diverse aree del loro territorio, si sta già pensando di avviare entro fine anno una ulteriore ricognizione delle aree scoperte.

