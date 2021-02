Cellnex investe 5,2 miliardi per le torri di Altice in Francia

Prosegue lo shopping di Cellnex. La società delle torri iberica ha siglato un accordo con la francese Altice per rilevare 10.500 torri di Hivory, la società che gestisce appunto i 10.500 siti di Altice attualmente utilizzati dall’operatore francese SFR. Nel quadro dell’accordo, c’è un ulteriore investimento di 900 milioni di euro in 8 anni per realizzare 2.500 nuovi siti in Francia.

Fonte: Telecomtv.com

Una volta completato il deal, Cellnex avrà una dote di 26.700 torri in Francia (compresi i siti in programmazione) che servono come clienti tre dei principali operatori francesi: si tratta di SFR, Bouygues Telecom e Iliad/Free. A questo punto, il mercato attende di verificare quali saranno le prossime mosse con il suo portafoglio di torri da parte del principale operatore francese, che è Orange.

Lo shopping prosegue

Questa operazione porta il portafoglio di torri europee di Cellnex ad un totale di 120mila, il doppio di un anno fa. Una crescita resa possibile da una spesa di 10 miliardi per rilevare le circa 25mila torri di Hutchison in diversi stati Ue, altri 800 milioni per rilevare i siti di Play in Polonia, creare una società di investimento con Deutsche Telekom che ha contribuito a renderla il principale tower operator in Olanda.

La concorrenza

L’accordo con Hivory in Francia si chiuderà entro l’anno, ma Cellnex non ha ancora finito la sua campagna di shopping: per questo sta mettendo in cantiere un aumento di capitale da 7 miliardi dai suoi azionisti per finanziare nuovi progetti che nel prossimo anno e mezzo potrebbero raggiungere la quota di 18 miliardi di euro.

Nel contempo, il mercato delle torri è in fermento in attesa della IPO di Vantage Towers (Vodafone), mentre American Tower ha da poco sborsato 7,7 miliardi per rilevare le torri mobili di Telefonica.