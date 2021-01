Mercato delle torri in fermento, American Tower si allarga in Europa

American Tower mette sul piatto 7,7 miliardi di euro per rilevare Telxius, la società delle torri controllata da Telefonica (50,1%) e KKR (40%). Nuova minaccia per Cellnex.

American Tower, la tower company americana acquisisce per 7,7 miliardi di euro la totalità di Telxius, la società delle torri controllata da Telefonica (50,1%) e KKR (40%), il fondo statunitense che ha anche investito in Italia rilevando il 37,5% di FiberCop.

Consolidamento in atto

Procede così con questa operazione il processo di consolidamento del mercato europeo delle torri.

L’operazione fa di American Tower, che ha n fatturato medio annuo di 8 miliardi di dollari, un nuovo player chiave nell’arena europea, con una dote di 31mila torri fra Vecchio Continente e America Latina alla fine del take over. Inoltre, la società ha già annunciato che realizzerà 3.300 nuove torri in Germania e Brasile per un investimento di 500 milioni di dollari.

Il Financial Times fa notare che Telefonica, uno dei titoli peggiori del 2020, ieri ha messo a segno un incremento del 7% a 3,86 euro in Borsa dopo l’annuncio del deal.

Cellnex e gli altri

La cessione di Telxius è soltanto l’ultima di una serie di operazioni che stanno interessando il mercato europeo. Dopo la fusione delle società delle torri tlc di Tim e Vodafone Italia in Inwit, l’anno scorso Cellnex ha fatto shopping acquisendo le torri di CK Hutchison per 10 miliardi di euro, mentre Vodafone ha già annunciato l’Ipo di Vontage a Francoforte in programma a giugno. Nel frattempo Orange sta ancora decidendo come procedere con il suo protafoglio di 59mila torri in Europa.

I numeri di American Tower

American Tower dal canto suo ha una capitalizzazione di 95 miliardi di dollari e da tempo stava meditando l’ingresso in Europa, concretizzato con l’operazione Telxius. Un deal che le dà una forte presenza in Germania e Spagna, due mercati dove Cellnex ha faticato a consolidarsi, sottolinea il Financial Times.

American Tower detiene 184mila siti di comunicazione di cui 44mila in America del Nord (soprattutto negli Usa), più di 74mila in India, più di 41mila in America Latina, circa 19mila in Africa e circa 5mila in Europa soprattutto in France, 2.825, e Germania, 2.211.

Citigroup, brutte notizie per Cellnex

Secondo gli analisti di Citigroup, l’arrivo di American Tower in Europa è una brutta notizia per Cellnex, che peraltro detiene circa 100mila torri fra quelle realizzate e quelle in cantiere. Si tratta di un concorrente agguerrito e dalle caratteristiche ed aspirazioni simili alle sue.

In precedenza, Telefonica aveva trattato la cessione di Telxius anche con Telefonica, ma alla fine il competitor americano ha avuto la meglio.

American Tower ha pagato più di 30 volte il reddito operativo di Telxius, pari a 240 milioni di euro nel 2020, e i ricavi dell’operazione serviranno almeno in parte (4,6 miliardi di euro) per ripianare il debito di Telefonica. La compagnia spagnola aveva tentato di quotare Telxius in borsa nel 2017 senza riuscirci, per poi cedere il 40% a KKR per 1,3 miliardi.