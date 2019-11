Cataloghi Intelligenti, il rapporto con il cliente sotto un nuovo punto di vista

Enterprise 4.0 è una rubrica settimanale dedicata ai processi di innovazione aziendale a cura di è una rubrica settimanale dedicata ai processi di innovazione aziendale a cura di Neosperience . Per consultare gli articoli precedenti clicca qui

Il catalogo è uno strumento commerciale essenziale per ogni azienda, che sia B2B o B2C.

Dopo l’avvento di internet, molte realtà hanno deciso di digitalizzarlo, utilizzando quello cartaceo solo in casi circoscritti, per esempio in negozio o inviandolo al cliente tramite posta.

Oggi stiamo assistendo a una rivoluzione all’interno del segmento; i cataloghi intelligenti (smart catalog) si diffondono sempre più in ogni settore e migliorano efficienza ed efficacia della comunicazione.

Cataloghi intelligenti: cosa è cambiato rispetto al passato?

Ad esempio, oggi si può pensare di trasferire il catalogo all’interno di un’applicazione che, inquadrando un prodotto o un’etichetta, permette all’utente di ricevere tutte le informazioni necessarie per l’acquisto (prezzo, caratteristiche, istruzioni, etc.).

Nel caso in cui si utilizzi anche un catalogo cartaceo, è possibile utilizzare i due tipi di visualizzazione in sinergia; per esempio, inquadrando l’immagine del prodotto sul catalogo tramite l’applicazione, i prodotti possono essere visualizzati in 3D per permettere all’utente una contestualizzazione dello stesso nell’ambiente di riferimento.

Inoltre, lo smart catalog può essere utilizzato anche offline, a patto che ogni prodotto e informazione sia contenuta al suo interno.

Nella stessa applicazione si possono acquistare i prodotti o contattare il servizio clienti. L’adozione dello smart catalog risulta utilissima anche per il reparto commerciale, facilitando la raccolta di insight per il mantenimento e l’acquisizione di nuovi clienti e per la rendicontazione delle vendite, tutto gestito in maniera intuitiva e in diretta.

Da questo punto di vista, l’implementazione con i più diffusi gestionali, come SAP Business One, può facilitare il funzionamento delle attività operative.

I vantaggi di un catalogo intelligente

I vantaggi maggiori di uno smart catalog sono, nello specifico:

Avere sempre un quadro delle opportunità aperte, del loro valore e delle fasi di avanzamento, ai fini di una previsione degli ordini in arrivo;

Fornire percorsi collaudati ai commerciali junior, sulla base dei quali iniziare le nuove esperienze;

Identificare le fasi più rilevanti nei processi di vendita;

Migliorare la capacità aziendale di produrre report di analisi, anche predittivi;

Consentire al commerciale di lavorare razionalmente, al fine di aiutarlo nello svolgimento delle sue funzioni;

Avere sempre sotto controllo le attività programmate, con alert e avvisi;

Consentire all’azienda di monitorare le attività (numero di telefonate effettuate, numero di incontri settimanali, valore delle offerte, ecc.);

Offrire al commerciale la possibilità di osservare in retrospettiva le azioni compiute, con l’obiettivo di evidenziare divergenze dall’iter aziendale o per migliorare le attività future.

Oggi le ultime innovazioni tecnologiche hanno il potenziale per influenzare ogni settore e attività commerciale, abilitando una comunicazione che, sotto molti punti di vista, risulta più efficace e preziosa per la vita del cliente.

I cataloghi intelligenti permettono inoltre agli utenti di informarsi con maggiore profondità sui prodotti che desiderano acquistare e facilitano il lavoro dei commerciali; una vittoria per tutti, per continuare a crescere nel futuro.

Photo by Markus Spiske on Unsplash