Cartelle online, la Rete Lepida per medici e pediatri dell’Emilia Romagna

L’obiettivo è interconnettere tutti i medici direttamente alla Rete Lepida per consentire le massime prestazioni e continuità di servizio.

Il sistema sanitario nazionale e locale è sempre più connesso in rete per favorire il buon lavoro dei medici e rendere possibile l’utilizzo di cartelle cliniche online, certificati e ricette in forma digitale.

La Rete Lepida in Emilia Romagna porta avanti il progetto regionale di collegamento diretto a internet di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

“Lepida sta cercando di interconnettere tutti i medici direttamente alla Rete Lepida per consentire le massime prestazioni e continuità di servizio”, si legge in una nota della società in-house della Regione.

Qualora la Rete Lepida non sia già disponibile, è spiegato, “si utilizza la convenzione IntercentER, e qualora anche con questa non si riesca a gestire la connettività per assenza di copertura si procede con reti radio opportunamente selezionate e contrattualizzate”.

In caso la connessione sia fornita da terzi, Lepida si impegna comunque a garantire il funzionamento completo del sistema SOLE (Sanità On Line).

Su un totale di circa 3.600 medici, 230 sono connessi direttamente alla rete Lepida e 58 sono connessi mediante connettività radio (Eolo, Stel).

I restanti sono connessi prevalentemente mediante linee su doppino Telecom Italia acquisite da IntercentER.