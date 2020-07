Lepida ha partecipato per il secondo anno consecutivo alla decima edizione del Caregiver Day, il ciclo di incontri promosso da “Anziani e non solo”, con la collaborazione dell’Unione Terre d’Argine e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Quest’anno, gli incontri sono stati svolti a distanza nella forma di webinar, all’interno di 6 appuntamenti che si sono tenuti dal 19 maggio al 6 giugno.

Il 26 maggio Lepida è intervenuta al webinar dedicato a “Promuovere l’alfabetizzazione sanitaria dei caregiver” con uno specifico contributo su SPID e il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Il tema centrale del webinar, che ha visto la partecipazione di oltre 100 persone, è stato come acquisire informazioni e competenze necessarie per prendersi cura di persone fragili, disabili, non autosufficienti che richiedono sempre più l’accesso a informazioni sanitarie in rete (eHealth) e l’interazione con strumenti quali SPID e il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Il 24 giugno si è svolta l’attività di formazione per gli operatori dei servizi sociali del Comune di Bologna sull’utilizzo delle credenziali SPID per l’accesso ai servizi di welfare locali, regionali e nazionali.

Si tratta di una formazione particolare importante perché si rivolge a coloro che svolgono una funzione di filtro e accoglienza e di gestione delle sale d’attesa presso gli Sportelli sociali.

Nel corso dell’attività di formazione, Lepida ha illustrato le modalità operative attraverso cui ottenere le credenziali SPID, ha evidenziato i principali servizi in ambito welfare accessibili via SPID – ad esempio i servizi di Bologna Welfare, di INPS e dell’Agenzia delle Entrate – e informato dell’azione più generale in atto

per la promozione e la diffusione della cultura digitale verso le fasce di popolazione senior e fragili in collaborazione con le associazioni del Terzo Settore.