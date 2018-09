Cardio Marketing

Di Patrizia Menchiari

Dario Flaccovio editore

304 pagine

Data di pubblicazione: settembre 2018

ISBN: 9788857908441

Prezzo: € 29,00

Conquistare nuovi clienti è sempre più costoso e difficile. E non basta più soddisfarli per averne tanti e fedeli: per trasformarli in fan e testimonial entusiasti bisogna farli innamorare! Come? Con sei strategie relazionali il cui acronimo è “cardio”.

“Coinvolgi”: emoziona il tuo pubblico, fallo partecipare e rendilo protagonista. “Ascolta”: prima di fornire risposte e soluzioni, scopri quali sono i veri bisogni da soddisfare. “Racconta”: per cosa sei diverso da tutti i concorrenti? Mettici la faccia e trasmettilo, in modo trasparente e autentico. “Delizia”: vuoi far esclamare wow al cliente? Fagli vivere una customer experience sorprendente! “Impara”: l’innovazione richiede formazione continua. “Orienta”: ispira e motiva clienti e team con idee, valori e scelte.

Per ognuna di esse, sono illustrate esperienze di successo replicabili dal piccolo artigiano così come dal produttore industriale. “Cardiomarketing” non è un’utopia, ma una filosofia pragmatica che porta risultati: l’unico vantaggio competitivo sostenibile è farsi rispettare, amare e scegliere ogni giorno. Perché il cuore del business è far battere il cuore del cliente! Prefazione di Mario Mazzoleni.

Menchiari Patrizia, marketing strategist per le piccole imprese, formatrice e docente universitaria. Ha creato il progetto CardioMarketing per studiare, aiutare e raccontare le aziende che hanno successo mettendo le relazioni umane al centro del business.