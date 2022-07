Capitale verde europea 2024, in finale c’è Cagliari

In ottobre le città finaliste presenteranno alla giuria di esperti presieduta dalla Commissione la loro strategia di comunicazione e il piano d'azione mediante il quale intendono attuare la strategia e coinvolgere cittadini e portatori d’interesse nei progetti green. L’annuncio dei vincitori il prossimo 27 ottobre.

Capitale verde europea

Annunciati i finalisti del dei premi “Capitale verde europea” (European Green Capital Award) e “Foglia verde europea” (European Green Leaf Award). Son cinque le città che si contendono i riconoscimenti dell’Unione europea per gli sforzi compiuti nel migliorare l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini.

La nostra Cagliari se la vedrà con la spagnola Valencia per il Premio “Capitale verde europea 2024”, categoria centri urbani con oltre 100 mila abitanti.

Qui il verde è visto non solo come infrastruttura urbana da tutelare e valorizzare, ma come vettore di crescita economica, di innovazione, di miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini.

Vince chi riesce a proporre soluzioni ecologiche dedicate appositamente alla crescita urbana sostenibile.

Le città sono il futuro nella lotta alla crisi climatica

“Le città sono il fulcro della nostra lotta contro le crisi del clima, dell’inquinamento e della biodiversità. Si tratta di affrontare l’inquinamento atmosferico, promuovere la mobilità pulita, ridurre il consumo energetico negli edifici, rendere più ecologici gli spazi urbani e guardare in modo completamente diverso alla gestione dei rifiuti“, ha spiegato Virginijus Sinkevičius, Commissario responsabile per l’Ambiente, gli oceani e la pesca.

“Le finaliste annunciate oggi sono state scelte sulla base di 12 indicatori ambientali per la “Capitale verde” e su sei temi ambientali per i premi “Foglia verde“, ha aggiunto il Commissario europeo.

European Green Leaf Award

Per il Premio “Foglia verde europea 2024”, categoria riservata per le città tra 20 e 100 mila abitanti, invece, sono arrivate in finale Elsinore (Danimarca), Velenje (Slovenia) e Bistrița (Romania).

Il riconoscimento va a quei progetti che mirano a potenziare e rendere più efficace sul territorio la transizione ecologica urbana.

I vincitori

Il prossimo ottobre, tutte le municipalità finaliste dovranno presentare ad una giuria di esperti presieduta dalla Commissione europea i piani di comunicazione e la strategia di attuazione dei progetti selezionati.

Fondamentale per sperare nella vittoria è la capacità di coinvolgimento del pubblico, dei cittadini stessi, negli interventi di sviluppo ecologico del tessuto urbano.

I vincitori saranno annunciati il 27 ottobre 2022 in occasione della cerimonia di premiazione nella Capitale verde uscente, Grenoble.