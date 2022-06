Campagna Screening Epatite C in Emilia Romagna

Lo screening è rivolto - in via sperimentale fino al 31 dicembre 2022 - a tutta la popolazione iscritta all’anagrafe sanitaria (inclusi gli stranieri temporaneamente presenti) nata dal 1969 al 1989.

“C devi pensare” è la campagna di comunicazione dello screening gratuito per eliminare ed eradicare il virus dell’HCV. L’Epatite C è un’infezione insidiosa perché o non presenta alcun sintomo o si manifesta solo con sintomi generali, non ascrivibili ad una patologia specifica, che possono evolvere in forme gravi.

Il programma di screening consente di identificare le infezioni e prevenire le complicanze della malattia intervenendo precocemente con una terapia antivirale semplice da assumere, sicura ed efficace.

Lo screening è rivolto – in via sperimentale fino al 31 dicembre 2022 – a tutta la popolazione iscritta all’anagrafe sanitaria (inclusi gli stranieri temporaneamente presenti) nata dal 1969 al 1989.

Inoltre rientrano nei destinatari dello screening anche le persone seguite dai Servizi pubblici per le Dipendenze (SerD) e i detenuti in carcere, indipendentemente dall’anno di nascita e dalla nazionalità. In Emilia-Romagna la campagna coinvolgerà circa 1 milione 300mila persone.

La chiamata, per tutti i destinatari dell’iniziativa, avviene tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e l’invio di un SMS.

Nell’invito viene descritta la modalità di accesso tramite prenotazione della prestazione HCV REFLEX attraverso FSE, CUPWeb, App ER Salute ma anche attraverso gli sportelli e i numeri verdi CUP, senza bisogno di prescrizione su ricetta e senza pagamento ticket.

Dall’inizio della campagna sul territorio bolognese sono state effettuate circa 10.767 prenotazioni, di cui l’80% tramite canali Web (dato aggiornato al 15/05).

Tutte le informazioni sono disponibili sulla landing page della campagna di comunicazione www.screeningepatitec.it e resta sempre disponibile il numero verde regionale 800 033 033 per approfondimenti e per assistenza tecnica al FSE, CUPWeb e app.