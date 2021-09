Calcio, le partite di Serie A femminile in HD solo su Tivùsat

Quest’anno il campionato di calcio di Serie A Femminile sarà visibile anche in tv in chiaro, su La7 (disponibile in HD su tivùsat al canale 107), ogni weekend.

Il calcio femminile continua a riscuotere sempre più successo tra donne e uomini di tutte le età e finalmente il campionato di Serie A Femminile 2021/2022 sarà visibile in tv anche in chiaro. Scopriamo le squadre partecipanti, il calendario e come seguire i match in tv.

La manifestazione per sole donne è iniziata sabato 28 agosto, con una settimana di ritardo rispetto al campionato di Serie A maschile e il fine settimana del 25 e 26 settembre si giocherà la quarta giornata.

Quest’anno il campionato di calcio di Serie A Femminile sarà visibile anche in tv in chiaro, su La7 (disponibile in HD su tivùsat al canale 107), ogni weekend.

La rete del Gruppo Cairo Communication seguirà l’evento sportivo per due stagioni, a seguito dell’accordo raggiunto con la Figc che prevede la messa in onda in chiaro di una partita per ciascuna giornata del torneo.

Le partite che saranno trasmesse in chiaro verranno definite via via. La7 ha inoltre svelato la sua squadra che scenderà in campo al fianco delle donne della Serie A durante il campionato:

Ogni partita sarà arricchita da uno studio per i commenti, le interviste ai protagonisti, gli highlights e le analisi del match pre e post gara condotto da Francesca Brienza , affiancata dal campione del Mondo 1982, Antonio Cabrini;

, affiancata dal campione del Mondo 1982, Le telecronache saranno affidate alle giornaliste sportive Cristina Fantoni eLaura Gobbetti,mentre il commento tecnico sarà di Martina Angelini.

Per rimanere sempre aggiornati sulle novità in arrivo prossimamente in tv, continuate a seguire Tivù La Guida.