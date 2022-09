Bruno Barbieri 4 Hotel, nuovi episodi in onda su Sky e NOW dal 4 settembre

Il viaggio di Bruno Barbieri 4 Hotel riparte con quattro nuove tappe: da domenica 4 settembre, su Sky e in streaming su NOW, ecco altre sfide tra albergatori di tutta Italia pronti a rimettersi in gioco per conquistare il gusto dell’integerrimo e severissimo esperto di hôtellerie.

Il viaggio di Bruno Barbieri 4 Hotel riparte con quattro nuove tappe: da domenica 4 settembre, su Sky e in streaming su NOW, ecco altre sfide tra albergatori di tutta Italia pronti a rimettersi in gioco per conquistare il gusto dell’integerrimo e severissimo esperto di hôtellerie. Dopo le prime puntate estive, Barbieri arbitra 4 nuove gare della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia che mette in competizione gli hotel di alcuni dei luoghi più affascinanti della Penisola, rappresentandone il più importante biglietto da visita possibile per chiunque debba viaggiare in lungo e in largo nel nostro Paese.

Per le prossime settimane, il navigatore di 4 Hotel farà rotta verso Calabria, Bologna e Valle d’Aosta. Nel primo episodio, invece, atteso per domenica 4 settembre alle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW, Bruno va alla scoperta del Molise: il viaggio di Bruno Barbieri 4 Hotel è pronto a mostrare un territorio poco conosciuto ma sorprendente, pieno di spunti e tutto da scoprire. Tra palazzi storici, alberghi diffusi e country house a due passi dal mare, l’episodio molisano mostrerà come tutti i gusti vengano pienamente soddisfatti. Gli albergatori in gara sono:

Anche nei quattro nuovi episodi gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult. Sarà un giro alla scoperta di nuove tendenze dell’hôtelleriema anche delle diverse modalità di intendere accoglienza e ospitalità a seconda delle diverse zone d’Italia, tra la ricchezza del territorio e le attività previste da ogni albergatore per rendere indimenticabile l’esperienza.

Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati dall’esigente e severo esperto di hôtellerie Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo.

Il focus per Barbieri rimarrà nella valorizzazione delle scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori: ogni volta che troverà una particolare attenzione a questi temi – dall’arredamento delle camere scelto nel rispetto dell’ambiente all’utilizzo di bicchieri, stoviglie e kit cortesia in materiali che siano diversi dalla plastica – potrà apporre il suo “sigillo green” alla struttura. Dopo tante battaglie vinte da Barbieri nel corso dei precedenti viaggi di 4 Hotel – celebre la sua ostilità nei confronti del runner, iconica la sua passione per i topper – il nuovo impegno sarà nel dimostrare come sia possibile, grazie anche a piccole accortezze, abbinare accoglienza e attenzione alla sostenibilità ambientale.

Viaggiatore del mondo, con il suo stile distinto, sofisticato e signorile, Bruno è conduttore, accompagnatore, osservatore e soprattutto giudice della gara. Per lavoro, ma anche per passione, lo Chef ha viaggiato tantissimo, al punto da diventare un vero esperto in accoglienza alberghiera: ne conosce tutti i segreti, nonché le diverse abitudini a seconda delle latitudini. Durante le puntate tutta questa esperienza gli permetterà – sfoggiando un suo lato più ironico, pungente e rigoroso – di raccontare la sfida mettendo gli albergatori di fronte a piccoli e grandi imprevisti per valutarne la capacità di problemsolving e l’attenzione al cliente.

Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.