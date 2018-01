Di Mariano Diotto

Come puoi diventare leader del tuo mercato con il brand positioning? La semiotica digitale è oggi la disciplina innovativa e fondamentale per un approccio strutturato, efficace e vincente per il brand positioning. È la scienza in grado di aiutare un creativo, un pubblicitario o un marketer in ambiti estremamente diversi e su oggetti comunicativi eterogenei: dal naming di un prodotto al suo storytelling, dalla creazione di campagne pubblicitarie alla progettazione di riviste tradizionali e digitali, dal business pian alle strategie di social media marketing e al neuromarketing, dalle strategie di digitai communication alle tecniche web di SEO, digital PR, content marketing. Il libro propone un metodo innovativo per la creatività, la strategia e il marketing rileggendo i concetti chiave della semiotica in vista di un’utilità pratica, introducendo l’applicazione di un nuovo modello di business chiamato: le 15 leggi di diamante.

Queste strutture archetipiche permettono di raggiungere il pubblico a livello emozionale e non solo razionale, semplificando la comunicazione, in quanto lavorano sull’inconscio della persona, aumentando l’incisività del brand a livello di digitai communication. Con le tecniche, i numerosi casi studio e le analisi dettagliate presenti in questo libro sarai in grado di acquisire un nuovo approccio al processo creativo di marketing che risulterà strutturato, performante e differenziante per un brand positioning di successo. Prefazione di Rudy Bandiera.

Mariano Diotto è Direttore del Dipartimento di Comunicazione dell’università IUSVE, docente del corso di Semiotica dei new media ed esperto del mondo digital. Ha creato e portato in Italia la prima laurea internazionale di Web marketing & digital communication importando nel nostro Paese il modello formativo americano: teoria e pratica fusi insieme in un progetto formativo in cui le aziende dialogano con il mondo universitario e si interrogano sul futuro professionale dei giovani. È direttore dei corsi di laurea in Scienze e tecniche della comunicazione grafica e multimediale e in Creatività e design della comunicazione, e del Master Universitario Interdisciplinare di Primo livello in Food & Wine 3.0: web marketing & digital communication allo IUSVE.