Bonus INWIT, ai dipendenti mille euro contro il carovita

INWIT, primo tower operator italiano, ha riconosciuto a tutto il personale non dirigente un bonus contro il carovita di 1.000 euro netti, cogliendo l’opportunità offerta da specifici incentivi fiscali.

INWIT, primo tower operator italiano, ha riconosciuto a tutto il personale non dirigente un bonus contro il carovita di 1.000 euro netti, cogliendo l’opportunità offerta da specifici incentivi fiscali.

Il “Bonus INWIT” è articolato in forma di buoni acquisto nei supermercati e nei punti vendita convenzionati e in buoni carburante, in tutta Italia. I buoni acquisto saranno erogati attraverso una piattaforma welfare dedicata e saranno spendibili entro tutto il 2023.

“Dalla nascita della ‘nuova INWIT’ abbiamo intrapreso un percorso di maggiore attenzione verso i nostri dipendenti con iniziative mirate. Il “Bonus INWIT” – ha dichiarato Diego Galli Direttore Generale di INWIT – è un ulteriore passo in questa direzione a supporto delle persone che ogni giorno si impegnano per il successo della nostra azienda”