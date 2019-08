Big Data. Cosa sono, come analizzarli e utilizzarli per fare marketing

Di Elisa Iandiorio

176 pagine

Formato: 16,7×22

Prima Edizione, giugno 2019

ISBN 9788857909257

Prezzo: € 22,00

«I big data sono come il sesso per gli adolescenti: tutti ne parlano, nessuno sa veramente come si fa, ma tutti pensano che gli altri lo fanno e allora dicono di farlo». Così scriveva Dan Ariely in un suo tweet del 2013. Oggi questa affermazione è ancora valida: il mondo dei big data interessa moltissimi aspetti della vita di un’azienda, ma non è ancora chiaro come approcciarsi a esso. Con questo libro ti invito a entrare nella post-adolescenza, acquisendo le conoscenze di base sui big data: cosa sono, come vengono utilizzati per aumentare le performance aziendali, come è possibile sviluppare una strategia attraverso l’analisi dei comportamenti d’acquisto del consumatore e quali cambiamenti il nuovo GDPR ha introdotto nel trattamento dei dati. L’obiettivo è aiutarti a capire, anche attraverso esempi concreti di aziende con cui ho affrontato il cammino dei big data, quali sono le fonti di dati più idonee per il tuo business e come utilizzarle per definire le tue buyer personas.



Elisa Iandiorio è Laureata in Marketing e Strategie Commerciali a Parma e lavora come consulente e docente di marketing e digital marketing dal 2007. Ha lavorato per diverse agenzie fino al 2016, quando ha deciso di aprire lo studio che porta il suo nome. Dal 2016 insegna Marketing & Big Data Analytics all’Università degli Studi della Tuscia, nel corso di Laurea in Marketing e Qualità.