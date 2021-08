La Casa Bianca sembra avere degli obiettivi precisi da raggiungere davanti a sé e sono: ripresa economica, posti di lavoro, sostenibilità ambientale e sicurezza nazionale. L’attuale programma del Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha questi come pilastri portanti, in particolare il nuovo provvedimento appena firmato è centrato sulla ricerca della leadership americana nell’industria della mobilità e dei trasporti green.

