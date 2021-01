Il 2020 è stato l’anno dell’auto elettrica. in tutti i principali mercati globali automotive sono i veicoli elettrici ad aver registrato una crescita sostenuta, in alcuni casi da record. Da qui in poi inizia la storia mondiale dell’emobility.

Negli Stati Uniti le vendite di auto elettriche cresceranno del +70% entro la fine del 2021, secondo le stime riportate in un nuovo Report BlastPoint.

Gli americani e le auto elettriche

Durante il 2020 sono state vendute oltre 345.000 vetture elettriche in America, portando il totale a più di 1,5 milioni di unità in circolazione (erano 1,1 milioni nel 2019).

A dominare il mercato c’è la Tesla. Sedotti dal carisma del grande innovatore e proprietario della casa automobilistica, Elon Musk (da poco considerato l’imprenditore più ricco al mondo), gli americani hanno acquistato 38mila auto Tesla Model 3, 18.000 Tesla Model Y e circa 9.000 Tesla Model X.

In termini di quote di mercato, a dominare la scena c’è invece la Nissan Leaf, che da sola copre il 28%, seguita da Tesla Model S, con il 18%, e dalla Fiat 500, con il 9% del totale delle auto elettriche in circolazione.

L’infrastruttura di ricarica

Lo studio ha inoltre riportato una crescita del +25% di stazioni di ricarica realizzate in tutti gli USA durante l’anno passato. Un dato significativo che va letto assieme a quello delle vendite.

Un’infrastruttura di ricarica diffusa, efficiente e alla portata di tutti favorisce la scelta dei consumatori verso l’acquisto di veicoli elettrici.

Auto elettrica e mercati globali

In linea di massima, il Covid-19 ha ridotto la crescita della mobilità elettrica a livello mondiale, ma in alcuni casi, come i mercati di Europa e Cina, ma anche degli Stati Uniti, grazie ad efficaci politiche di incentivi alle vendite, la pandemia ha invece indotto i consumatori ad acquistare elettrico.

Riguardo il Nord America, risultati concreti sono stati raggiunti in termini di incentivi all’acquisto di auto elettriche negli Stati della California, del Vermont, delle Hawaii, del Colorado e di Washington.

In attesa dell’India

Presto anche l’India potrebbe rilanciare la strategia nazionale della mobilità elettrica. Stando a quanto riportato da un articolo pubblicato su bloombergquint.com, entro il 2030 le vendite di auto elettriche supereranno quelle con motore a benzina e diesel nel mercato interno indiano.

Solo prendendo in considerazione i mercati di Cina e India, il futuro dei veicoli elettrici in generale (nelle città dei due Paesi asiatici si usano molto gli scooter elettrici) sembra piuttosto roseo, con un vero e proprio ricambio delle auto, da combustibili tradizionali a motore elettrico entro il 2050.

Sta ora alle aziende energetiche, ai produttori di componenti (tra cui fondamentali le batterie) e ai Governi impostare nuovi piani di costruzione di impianti a fonti energetiche rinnovabili e ridurre in maniera più decisa il consumo di risorse naturali, per rivoluzionare definitivamente il concetto di mobilità privata e pubblica.