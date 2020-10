Bando Startup innovative per Milano 2020, come partecipare

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

Il Comune di Milano lancia una nuova iniziativa, finanziata con il Fondo di Mutuo Soccorso, per sostenere la creazione o il rafforzamento di startup innovative capaci di contribuire alla realizzazione della strategia di adattamento “Milano 2020” attraverso lo sviluppo di prodotti e/o servizi con un elevato contenuto di innovazione.

Soggetti beneficiari

Potranno presentare proposte progettuali:

A. le Startup innovative e le Startup innovative a vocazione sociale registrate nella sezione speciale del Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza e Lodi ed aventi sede operativa a Milano;

B. gli aspiranti imprenditori, ossia persone fisiche singole o in gruppo che, in caso di valutazione positiva della proposta progettuale, si impegnino a costituire e registrare nella sezione speciale del Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza e Lodi una nuova startup innovativa, o innovativa a vocazione sociale, con sede operativa a Milano, entro 90 giorni solari dalla determinazione di approvazione della graduatoria dei beneficiari.

Le start up possono avere sede operativa in condivisione con altre imprese/organizzazioni già attive, in spazi di lavoro condiviso (incubatori, coworking etc.) o presso uffici offerti in locazione temporanea in strutture collettive.

Tipologia di spese ammissibili

I progetti potranno riguardare ogni ambito della vita sociale, economica e culturale della città, direttamente o indirettamente connessi alla realizzazione della strategia di adattamento “Milano2020”.

Particolare attenzione verrà riservata alle proposte riguardanti i servizi alla salute sul territorio, i servizi digitali per cittadini e imprese, i sistemi di logistica per la distribuzione delle merci.

Entità e forma dell’agevolazione

Il Comune di Milano finanzia progetti imprenditoriali del valore massimo di € 50.000 con un’un’intensità di aiuto pari all’80% del costo di progetto e quindi fino ad un massimo di € 40.000 euro di contributi a fondo perduto in conto capitale. Per progetti di importo superiore il finanziamento massimo rimane pari a 40.000 euro.

Scadenza

La domanda può essere presentata fino al 1 dicembre 2020.