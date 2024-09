Ue, Ekaterina Zaharieva la prima commissaria alle startup

La bulgara Ekaterina Zaharieva è stata nominata come la prima commissaria di sempre per le startup, la ricerca e l'innovazione della Commissione europea.

La bulgara Ekaterina Zaharieva è stata nominata come la prima commissaria per le startup, la ricerca e l’innovazione della Commissione europea.

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato oggi che la bulgara Ekaterina Zaharieva è stata nominata la prima commissaria per le startup della Commissione europea, nominando anche la finlandese Henna Virkkunen e il francese Stéphane Séjourné per ruoli chiave nella definizione delle politiche tecnologiche dell’UE nei prossimi cinque anni.

“Dobbiamo mettere la ricerca e l’innovazione, la scienza e la tecnologia al centro della nostra economia. [Zaharieva] si assicurerà che investiremo di più e concentreremo la nostra spesa su priorità strategiche e tecnologie rivoluzionarie”, ha affermato von der Leyen.

Zaharieva ha precedentemente ricoperto la carica di vice primo ministro della Bulgaria tra il 2017 e il 2021. Il suo portafoglio riguarderà anche la ricerca e l’innovazione.

“A parte che spero che la cosa chiuda definitivamente la diatriba su come si scrive, noto come il suo titolo è “Startup, Ricerca, Innovazione”. L’ordine in cui le deleghe sono menzionate non è mai casuale, è un messaggio sulla gerarchia della rilevanza dei temi”, ha detto Gianmarco Carnovale, esperto di startup e promotore della Roma Startup Week.



Adesso vediamo di far capire all’Italia che non è più tempo di politiche economiche di retroguardia.

Nuovi ruoli di commissario

Durante una conferenza stampa di martedì, la presidente della Commissione ha presentato una nuova struttura per il suo team di commissari e ha proposto candidati da tutti gli stati membri dell’UE per assumere diversi portafogli.

Virkkunen, ex membro del Parlamento europeo dove ha anche lavorato sulle politiche digitali, ha assunto il ruolo di vicepresidente esecutivo della Commissione per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia e diventare commissario per le tecnologie digitali e di frontiera.

Séjourné, ex ministro francese per l’Europa e gli affari esteri, è un sostituto dell’ultimo minuto per Thierry Breton, il commissario uscente per l’industria che è stato la mente delle principali politiche tecnologiche dell’UE negli ultimi cinque anni, tra cui l’AI Act e il Digital Markets and Services Acts, e che lunedì si è sorprendentemente dimesso dalla corsa per il prossimo mandato della Commissione.

Séjourné è diventato vicepresidente esecutivo della Commissione per la prosperità e la strategia industriale e assumerà il portafoglio per l’industria, le piccole e medie imprese e il mercato interno. Von der Leyen ha affermato di aver basato la distribuzione dei portafogli del suo cosiddetto collegio di commissari sulle sue linee guida politiche e sulle sue priorità fondamentali per i prossimi cinque anni, come il miglioramento della competitività del blocco e il rafforzamento della sua sovranità tecnologica attraverso una “strategia industriale audace” e “innovazione e investimenti” al centro. Inoltre, la portoghese Maria Luís Albuquerque è stata nominata commissaria per i servizi finanziari, che supervisionerà le politiche di investimento e il completamento dell’unione dei mercati dei capitali. Tutti i candidati dovranno ora partecipare alle audizioni presso il Parlamento europeo, dopodiché i suoi membri avranno il potere di approvare o porre il veto sulle loro nomine. La nuova commissione dovrebbe iniziare a lavorare a novembre.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz