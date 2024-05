Wayve ha ricevuto 1,05 miliardi di dollari di nuovi investimenti da parte di un pool di investitori composto da SoftBank Group, insieme a Nvidia e Microsoft, che già aveva messo un piede nella startup. L’obiettivo è finanziare l’integrazione dell’AI nelle auto a guida autonoma.

L’intelligenza artificiale incorporata dovrebbe consentire ai veicoli a guida autonoma di apprendere e interagire con un ambiente del mondo reale e di imparare da situazioni che non seguono schemi o regole rigidi, come azioni inaspettate da parte di conducenti o pedoni.

Guida assistita

L’intenzione è quella di migliorare il livello di automazione dalla guida assistita “eyes on” alla guida completamente automatizzata “eyes off” – il che presumibilmente significa che l’auto fa tutto il lavoro, che è sempre stato l’ideale da raggiungere per la guida autonoma.

Fondata nel Regno Unito nel 2017, Wayve sostiene di essere stata la prima a sviluppare e testare un sistema di guida autonoma basato su intelligenza artificiale end-to-end (e2e) su strade pubbliche e ha sviluppato “modelli fondamentali per l’autonomia”, che descrive come ” GPT for driving” che può “consentire a qualsiasi veicolo di percepire l’ambiente circostante e di guidare in sicurezza attraverso ambienti diversi”.

Wayve, che conduce prove su strade pubbliche del Regno Unito dal 2018, ha reso noto che l’investimento lo aiuterà a sviluppare e lanciare pienamente prodotti di intelligenza artificiale per veicoli, consentendo alle case automobilistiche di aggiornare le auto a livelli più elevati di automazione della guida.

Nuovi mercati

Ha inoltre affermato che i fondi le consentiranno di espandere le operazioni e le partnership in nuovi mercati, costruire risorse di dati geograficamente diversificate e attrarre talenti globali.

“I veicoli ora possono interpretare l’ambiente circostante come gli esseri umani, consentendo un processo decisionale migliorato che promette standard di sicurezza più elevati”, ha affermato Kentaro Matsui, socio amministratore di SoftBank Investment Advisers. “L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando la mobilità”.

Matsui è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Wayve come parte della transazione.

L’investimento in Wayve è stato accolto con favore dal primo ministro britannico Rishi Sunak, che è stato ansioso di parlare del ruolo della Gran Bretagna nel settore dell’intelligenza artificiale.