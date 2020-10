Sono 50 le startup selezionate dal Comitato Scientifico che durante la due giorni di Digithon 2020 si contenderanno la vittoria. Oltre 400 le candidature arrivate, un record storico di adesioni alla manifestazione.

Il 23 e 24 ottobre prossimi si terrà la quinta edizione della maratona digitale italiana per l’innovazione digitale italiana, con il duplice obiettivo di lanciare nuove imprese e avvicinare la comunità finanziaria alle startup.

L’edizione 2020, che per la prima volta, a causa della pandemia di Coronavirus, si terrà in live streaming, vedrà sfidarsi progetti relativi a diversi campi di applicazione delle tecnologie digitali e informatiche.

I progetti e le aree di applicazione

Si va dall’intelligenza artificiale alla blockchain, dalla realtà aumentata alla stampa 3D, con particolare attenzione al business, alla salute e all’ambiente. Molte delle applicazioni saranno destinate al settore della sanità e della salute, con nuove soluzioni nell’ambito della diagnostica precoce e della prevenzione, dell’assistenza, delle consulenze mediche, del monitoraggio dei parametri vitali e della biomedicina.

Spazio anche ai temi ambientali e della salvaguardia del pianeta, con progetti dedicati all’agricoltura sostenibile e rigenerativa, alla riduzione degli sprechi alimentari, fino alla mobilità e alla vivibilità urbana.

Non mancano certo idee innovative nel mondo dell’ePayment e Fintech, con la sperimentazione di applicazioni volte a favorire la digitalizzazione anche nell’universo delle imprese e all’ottimizzazione dei processi aziendali, senza tralasciare il settore dell’educazione e della cultura con sistemi dedicati alla didattica a distanza.

Vincitori e premi

Il vincitore di DigithON 2020 sarà annunciato il 31 ottobre e sarà decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni online.

In palio c’è il premio DigithON 2020, che porta con sé un assegno da 10.000 euro offerto come ogni anno da Confindustria Bari e BAT e altri numerosi riconoscimenti, tra borse di studio, premi in denaro e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro.

Il 31 interverranno anche il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, che sarà intervistata dalla giornalista Barbara Carfagna.

Nel corso della maratona ogni startup avrà a disposizione 5 minuti per il pitch di presentazione della loro idea di business e risponderanno alle domande degli analisti e degli investitori.

Per supportare e far vincere la propria startup preferita si può partecipare anche online sul sito www.digithon.it

