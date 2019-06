Bando per la valorizzazione e digitalizzazione del Patrimonio artistico e documentale

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

Requisiti di ammissibilità

I soggetti privati che intendono presentare istanza devono:

a) essere soggetti ammissibili ai sensi della l.r. 11/2018 aventi natura giuridica privata (istituzioni culturali e formative, enti e istituzioni religiose, associazioni e fondazioni private, altri enti che operano senza fine di lucro, cooperative e soggetti del settore culturale, creativo e dello spettacolo che operano in Piemonte);

b) essere soggetti legalmente costituiti; è ammessa la presentazione in forma associata fra soggetti ammissibili ai sensi della Legge regionale n. 11/18 (enti locali singoli o associati, pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e formative, enti e istituzioni religiose, associazioni e fondazioni pubbliche e private, altri enti che operano senza fine di lucro, cooperative e soggetti del settore culturale, creativo e dello spettacolo che operano in Piemonte), fatta salva la sottoscrizione di specifico accordo o convenzione che definisca compiti e oneri economici e gestionali e che individui un solo soggetto privato percettore dell’eventuale contributo di cui al presente avviso, formalizzata prima della presentazione della domanda;

c) essere in possesso di codice fiscale o Partita Iva;

d) essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e ottemperanti gli obblighi dei C.C.N.L.;

e) garantire, con risorse eccedenti il contributo richiesto, la copertura di almeno il 50% delle spese effettivamente previste.

Contenuti del progetto

Le attività ammesse a contributo concernono le seguenti tipologie di intervento:

– censimento, descrizione, riordino e inventariazione del patrimonio archivistico, fotografico, sonoro, audiovisivo e documentale piemontese;

– digitalizzazione e formazione di collezioni digitali del patrimonio archivistico e documentale.

Le attività ammesse devono svolgersi sul territorio della Regione Piemonte, fatti salvi interventi promozionali collaterali al progetto di modesta entità e di particolare rilevanza.

Risorse finanziarie

L’importo stanziato con il presente avviso a favore degli Enti privati per il sostegno di progetti di Valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale è pari a 75.000 €.

Non sono ammessi progetti il cui costo effettivo risulti inferiore a 10.000 €.

L’ammontare del contributo regionale assegnato a sostegno di un singolo progetto non può superare il 50% delle spese effettive ritenute ammissibili a preventivo. Tale limite dovrà essere rispettato anche in fase di rendicontazione finale.

In ogni caso, tenuto conto delle risorse disponibili, non possono essere richiesti e non vengono assegnati contributi di importo superiore a 20.000 € per progetto.

Scadenza

L’istanza deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante o da suo delegato perentoriamente nel periodo decorrente dal 31 maggio 2019 ore 9.00 e fino al 10 luglio 2019 ore 12,00 esclusivamente tramite Sistema Piemonte – Bandi Cultura, Turismo e Sport – Finanziamenti Domande all’indirizzo web.