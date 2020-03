Banda larga, Mirella Liuzzi ‘5 milioni per catasto reti e 15,9 milioni per WiFi Italia’

Nuovi fondi pubblici in arrivo per il finanziamento del Sinfi e del progetto Wi Fi Italia con particolare attenzione a reti sanitarie e dei trasporti.

“Alla luce dell’emergenza Coronavirus sono sempre più importanti e strategici gli interventi per aiutare i Comuni nella realizzazione di reti in fibra ottica e nel miglioramento delle connessioni per i cittadini grazie a reti libere e diffuse sul territorio”. Comincia così il post su Facebook pubblicato dal sottosegretario del Mise Mirella Liuzzi.

“Questa mattina – continua – ho presieduto in videoconferenza la prima riunione, nella sua nuova composizione, del Comitato di indirizzo e monitoraggio previsto dall’accordo di programma tra MiSE, Invitalia e Infratel. Proprio per rafforzare queste iniziative a favore delle amministrazioni locali, abbiamo approvato il nuovo Piano SINFI – il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture – presentato da Infratel che ha l’obiettivo di ampliare le funzionalità del Catasto delle infrastrutture e delle reti, mediante un migliore utilizzo e fruizione dei dati e un coinvolgimento attivo dei Comuni”.

“Anche grazie allo stanziamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di 5 milioni di euro, verrà dato supporto alle amministrazioni meno digitalizzate per la raccolta e conferimento delle informazioni per il popolamento del SINFI (il catasto delle reti ndr)”, prosegue Liuzzi.

“Inoltre, grazie a dei risparmi di gara che ammontano a 15,9 milioni di euro, abbiamo approvato un nuovo “Piano Wi-Fi Italia” per impegnare queste risorse destinandole principalmente alle infrastrutture sanitarie e dei trasporti (porti e ferrovie)”, chiude.