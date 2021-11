Per l’anno in corso si dovrebbero vendere nel mondo 5,6 milioni di veicoli elettrici, mentre sul lungo periodo sono state riviste al rialzo le vendite a 677 milioni entro il 2040 (495 milioni secondo le stime precedenti).

Le vendite di auto elettriche nel 2021

Le vendite di auto elettriche vanno forte in tutto il mondo ed entro la fine del 2021 potrebbero segnare un aumento del +83% rispetto al 2020 e del +168% sul 2019, secondo stime BloombergNEF.

Un risultato che è diretta conseguenza delle politiche di decarbonizzazione, avviate da molti Stati, dell’abbassamento progressivo del prezzo dei veicoli a motore elettrico, del calo del costo delle batterie, dell’ampliamento della gamma di modelli sul mercato, delle migliorate prestazioni meccaniche e di un’accresciuta sensibilità verso le tematiche ambientali da parte dei consumatori.

Per l’anno in corso si dovrebbero vendere nel mondo 5,6 milioni di veicoli elettrici, mentre sul lungo periodo, sono state riviste al rialzo le vendite a 677 milioni entro il 2040 (495 milioni secondo le stime precedenti).

Le quote per Paese

Di questo passo, le auto elettriche potrebbero rappresentare fino al 30% delle vendite complessive di vetture negli Stati Uniti, in Europa e in Cina entro il 2025.

Entro il 2030, ad esempio, gli Stati Uniti dovrebbero veder salire tale quota al 50%, secondo gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’amministrazione Biden.

Negli USA, dal 2010 ad oggi, sono stati venduti complessivamente 2,16 milioni di veicoli elettrici, con un aumento del +3%. I dati del 2021, pubblicati da Zpryme, sono oltre la media mondiale e si attestano su una crescita delle vendite attorno al +88% (oltre 448 mila vetture elettriche vendute nei 10 mesi del 2021).

Le politiche di decarbonizzazione

Un risultato complessivo molto positivo, frutto anche del maggiore impegno delle case automobilistiche nell’elettrificazione delle loro vetture.

La COP26 di Glasgow ha dato un ulteriore impulso a questo processo di transizione dell’industria automotive, con 11 case automobilistiche che si sono impegnate a vendere solo auto a zero emisisoni entro il 2040, anticipando al 2030 in alcuni mercati leader.

Tra i firmatari troviamo grandi marchi come General Motors, Ford, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, ma anche grandi città e Stati, come New York e la California.

Aumentano le auto, aumenta la produzione di batterie

L’aumento delle immatricolazioni di auto elettriche ha comportato un aumento della produzione di batterie agli ioni di litio per autoveicoli, del +33% rispetto al 2019.

La Cina rimane il paese leader per la produzione di batterie che rappresentano oltre il 70% della capacità produttiva globale. Tuttavia, l’Europa non resta indietro.

Secondo BloombergNEF, infine, nella produzione globale di batterie l’Europa potrebbe salire al 31% entro il 2030 (era del 7% nel 2020).