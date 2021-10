L’elettrico sorpassa il fossile

Prendendo i dati delle vendite di tutte e tre le principali tipologie di auto elettriche, 100% a batteria, ibride e plug-in, durante il terzo trimestre del 2021 si raggiunge una quota di mercato del 39,6% in Europa, contro il 39,5% delle auto a benzina e il 17,6% di quelle diesel.

Si attesta quindi il sorpasso definitivo delle vetture elettriche su quella alimentate a benzina e diesel. È questo il primo grande risultato della transizione ecologica del settore automotive certificato dall’Associazione europea dei produttori di automobili (Acea).

Certo, si tratta di un dato relativo al terzo trimestre dell’anno in corso, ma è anche frutto di un trend ben preciso che è iniziato nel 2020 in diversi Paesi dell’Unione europea e che sta continuando tutt’ora, per un mercato dell’emobility continentale che crescerà ad un tasso medio annuo del +41% fino al 2028.

La caduta delle auto a benzina e diesel

Spacchettando le voci, secondo l’Acea le vendite di auto a benzina tra luglio e settembre 2021 sono diminuite di un -35% a 855 mila unità, con una quota di mercato scesa dal 47,6% dello stesso periodo dell’anno passato al 39,5% di quest’anno.

Al secondo posto si posizionano le auto elettriche ibride, con mezzo milione di vetture vendute (+31,5% su base annua) e un 20,7% di quota mercato nel secondo trimestre del 2021, superando per la prima volta le auto a diesel.

Queste ultime sono passate dal 27,8% del 2020 all’attuale 17,6%, occupando il terzo posto della classifica con 381 mila nuove immatricolazioni tra luglio e settembre 2021.

La crescita delle auto a batteria

Quarto posto per le auto elettriche 100% a batteria, con un aumento generale delle vendite del +56,7% in Europa nel terzo trimestre 2021 (in Italia +122%, in Germania +63%, in Francia +35%, in Spagna +22%) e una quota di mercato del 9,8%, per un totale di 212 mila nuove immatricolazioni.

Al quinto posto, infine, le auto elettriche ibride plug-in o alla spina, che con 197 mila nuove immatricolazioni (+43% su base annua) hanno conquistato una quota di mercato del 9,1%.

Ancora l’Italia ha visto la crescita più forte di questo tipo di auto elettrica, con le vendite in aumento del +130,6% nel terzo trimestre del 2021, seguita da Spagna (+87,5%), Francia (+49,5%) e Germania (+37,5%).