Aruba Supervisore360, pannello unico dedicato a commercialisti e consulenti per gestione PEC e fatturazione elettronica

Aruba lancia Supervisore360, il servizio gratuito pensato per commercialisti e consulenti che da oggi potranno gestire attraverso un unico pannello le caselle PEC Pro e Premium e la Fatturazione Elettronica dei propri clienti, garantendo un supporto di qualità.

“Delegare al proprio professionista di fiducia la gestione dei servizi trust è una scelta che aiuta a risparmiare tempo prezioso e riduce il rischio di errori formali.” – ha commentato Gabriele Sposato, Direttore Marketing di Aruba – “Da queste premesse nasce la proposta di Supervisore360, uno strumento di supporto concreto per tutti coloro che svolgono ruoli consulenziali, commercialisti e tutti i professionisti del settore per gestire i servizi di PEC e Fatturazione dei propri clienti in modo collaborativo ed efficace”.

Supervisore360 consente, infatti, ai titolari dei servizi di PEC e Fatturazione Elettronica di affidare la gestione a professionisti qualificati ‘supervisori’, impostando vari livelli di delega per effettuare operazioni. Il funzionamento del servizio è intuitivo e si può riassumere in tre semplici passaggi:

il supervisore registra il proprio account gratuitamente;

il titolare del servizio gli fornisce la delega e seleziona i permessi che preferisce;

il supervisore accede al servizio e opera in autonomia secondo le deleghe accordate.

La caratteristica principale risiede nel poter gestire le diverse operazioni ‘delegate’ dai propri clienti, direttamente da un unico account ed un singolo pannello in cui poter configurare tutti i diversi servizi di ciascun cliente.

In tal modo, Supervisore360 semplifica il rapporto tra professionisti e clienti, con un conseguente risparmio di tempo ed aumento dell’efficacia e puntualità nel compiere specifiche operazioni, riducendo inoltre i rischi legati a incomprensioni o dimenticanze.

In base ai permessi impostati, il supervisore potrà – nel caso delle PEC Pro e Premium – leggere e gestire i messaggi certificati, scrivere, modificare ed inviare messaggi PEC e gestire le impostazioni della casella. Nel caso della Fatturazione Elettronica sarà possibile visualizzare i documenti, creare, modificare e inviare le fatture, gestire o configurare il servizio e decidere se utilizzare eventuali moduli aggiuntivi.

Per ulteriori dettagli sulla soluzione: http://aru.ba/supervisore360