Il Gruppo Aruba presenta la nuova campagna di comunicazione “Pinoteca” di Aruba Domini, nata per rispondere all’esigenza sempre più fondamentale di registrare online il nome della propria attività, marchio o progetto, battendo i potenziali competitor sul tempo, prima che sia troppo tardi.

La campagna è anticipata da un nuovo spot – nelle versioni da 7, 15, 30 e 42 secondi – che andrà in onda su La7, Discovery e Sky dalla fine di marzo alla fine di giugno e da una versione radiofonica a partire da aprile. La campagna crossmediale interesserà, oltre ai media tradizionali, anche i principali social media e canali digitali di advertising come YouTube, Facebook e Instagram. La direzione creativa dello spot è firmata Aruba, con il supporto dell’agenzia creativa aretina Blend.

Concept. Protagonista dello spot di Aruba Domini è Pino che, intento a mostrare ad un amico la sua nuova enoteca, anzi “Pinoteca” come da lui ribattezzata, scopre di essersi dimenticato un passaggio fondamentale, ovvero registrare il nome del suo marchio online. Corre, quindi, a verificarne la disponibilità ma è troppo tardi, in quanto il nome risulta già utilizzato. Lo spot mette, quindi, in risalto l’importanza di registrare per tempo il proprio nome a dominio, così da essere pronti ad esistere e farsi trovare anche online.

Il sito web Pinoteca.it, in realtà, esiste già ed è stato registrato dalla stessa Aruba, che ha creato un mini-sito dedicato a un racconto più dettagliato in merito alla Pinoteca, contenente numerosi consigli utili per coloro che vogliono registrare un nuovo dominio online. Tra le informazioni, sono fornite le istruzioni su come procedere nel caso in cui un dominio sia già stato acquistato da qualcun altro e suggerimenti su come lanciare con successo la propria attività o il proprio marchio online.

La campagna evidenzia, quindi, come sia fondamentale registrare un dominio per dare identità e visibilità a qualsiasi attività voglia esistere sul web: un nuovo progetto, un’azienda o un marchio. Il dominio funge da biglietto da visita digitale, rappresenta un’identità unica e facilmente riconoscibile online, che potenzia la presenza digitale e, al contempo, un’immagine più professionale e affidabile agli occhi dei propri interlocutori.

Lo spot TV è disponibile su https://www.pinoteca.it/#spot.

Ulteriori dettagli sulla campagna su www.pinoteca.it