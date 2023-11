La recente “Market Guide” di Gartner, dedicata ai fornitori di servizi cloud specializzati “Specialty Cloud Provider”, mette in evidenza l'importanza crescente dei provider specializzati e regionali, con tutti i vantaggi per le imprese che in questo modo riescono ad ottenere soluzioni su misura di prossimità.

Aruba Cloud nella “Market Guide” di Gartner 2023

I grandi fornitori di servizi e infrastrutture cloud di scala globale spesso non offrono la flessibilità richiesta per affrontare esigenze particolari, ad esempio per quanto riguarda la localizzazione del dato, la disponibilità di team locali per la delivery ed il supporto, la gestione di servizi hybrid e multicloud.

L’esperienza dimostra che i giganti dell’industria del cloud, come Amazon Web Services, Google Cloud Platform e Microsoft Azure, possono non essere in grado di offrire servizi altamente personalizzati per regioni geografiche ed esigenze specifiche.

Questo approccio “one size fits all” per molte organizzazioni può non bastare anche per esigenze specifiche, rese ancora più urgenti dalla richiesta di maggiore sovranità dei dati a livello mondiale.

La recente “Market Guide” di Gartner, dedicata ai fornitori di servizi cloud specializzati “Specialty Cloud Provider”, mette in evidenza l’importanza crescente dei provider specializzati, che possono fornire risposte su misura a specifiche richieste del mercato, che l’offerta degli hyperscaler non è in grado di soddisfare.

Nell’edizione 2023 della Guida è entrata Aruba Cloud, il più grande cloud provider italiano e punto di riferimento per il mercato europeo.

Flessibilità e personalizzazione dell’offerta cloud. Il ruolo dei “Regional Cloud Provider”

Lo studio suggerisce che, per alcune organizzazioni, un approccio più flessibile e specifico alle esigenze dei clienti risulta fondamentale per l’adozione di soluzioni di cloud computing.

Fornitori di questo tipo si distinguono per la loro capacità di affrontare le sfide specifiche dei clienti, che spesso non vengono completamente soddisfatte dai giganti del settore.

In questo contesto, i provider specializzati, come Aruba Cloud, diventano essenziali per le organizzazioni alla ricerca di soluzioni su misura, che vadano oltre l’offerta standardizzata. In particolare, i “Regional Cloud Provider” possono offrire flessibilità, servizi personalizzati, presenza locale, ogni tipo di assistenza, infrastrutture cloud, che soddisfano le esigenze particolari dei clienti, per aziende di ogni dimensione e in ogni fase del percorso di adozione del cloud.

Le alternative ragionali, quindi, consentono ai provider di offrire più alti livelli di flessibilità e fiducia, di lavorare su infrastrutture adattate al territorio e per una fetta di mercato più mirata, di comprendere meglio le necessità dei clienti e di soddisfare specifici requisiti di sicurezza e controllo del dato.

L’inclusione di Aruba Cloud nella Market Guide di Gartner evidenzia esattamente questo, ossia il ruolo significativo che gli specialty regional cloud provider stanno svolgendo nel panorama del cloud computing. Per le organizzazioni che cercano soluzioni cloud personalizzate e altamente performanti, Aruba Cloud rappresenta un punto di riferimento di rilievo a livello nazionale ed europeo.

Cloud, un mercato in costante crescita a livello mondiale

Gartner ha stimato che entro la fine dell’anno in corso, il mercato mondiale dei servizi cloud potrebbe raggiungere il valore di 600 miliardi di dollari, in crescita del 22% rispetto all’anno passato. Il cloud è stato fin dall’inizio indicato come il driver principale dell’intero processo di trasformazione digitale.

Stando sempre alle stime di Gartner, entro il 2026 il 75% delle organizzazioni adotterà un modello di transizione digitale basata sul cloud.

È infatti l’infrastruttura cloud e i servizi connessi a favorire l’adozione da parte delle aziende di diverse tecnologie chiave per ottenere vantaggi diretti sui competitor, come l’intelligenza artificiale, i gemelli digitali e il metaverso. Soluzioni avanzate che consentono un’interazione del tutto nuova rispetto al passato con i propri clienti e che garantiscono l’adeguata potenza di calcolo e di archiviazione.