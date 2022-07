Aruba apre nuovo punto di presenza presso il VSIX di Padova

Aruba, il principale cloud provider italiano e leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, annuncia l’apertura di un nuovo Point of Presence (PoP) presso VSIX, l’Internet Exchange Point di Padova, nonché snodo principale per il Nord-Est della rete internet.

“Il Punto di Presenza Aruba presso VSIX ci consente di continuare a tracciare nuove strade per offrire servizi sempre più performanti, che possano fare affidamento su livelli di ridondanza ottimali. -ha commentato Andrea Colangelo, Director of Network infrastructure di Aruba – un vantaggio non solo per i nostri clienti ma anche per il sistema Italia in toto, in quanto maggiore è l’interconnessione tra gli operatori in differenti punti strategici del Paese, maggiore sarà la resilienza a vantaggio del cittadino”.

Un’importante opportunità per il sistema economico e sociale dell’area del Nord-Est d’Italia per sostenere la transizione digitale delle tante imprese che vi operano e delle pubbliche amministrazioni locali, come sottolineato anche dalla Presidente VSIX, prof.ssa Eleonora Di Maria: “Le imprese e la Pubblica Amministrazione devono poter essere messe nelle condizioni di sfruttare al meglio le possibilità del cloud e i servizi digitali, sostenuti da solide infrastrutture per la connettività, in uno scenario in cui l’accesso e la valorizzazione di dati condivisi migliora i processi, apre la strada a nuovi servizi e sostiene la competitività. La collaborazione con Aruba consente a VSIX di proseguire nel suo impegno di promuovere la transizione digitale nel territorio del Nord-Est”.

Il nuovo Punto di Presenza rende più solida la rete di interconnessione tra i data center Aruba e i principali punti di interscambio italiani, così da garantire ai clienti del Gruppo collegamenti ancora più reattivi, quindi dalla latenza minore, ed una maggiore ridondanza del sistema di connettività.

La rete dei data center Aruba, quindi, si fa sempre più capillare: oltre ai DC di proprietà a Ponte San Pietro (BG) e ad Arezzo, Aruba sta realizzando il più grande data center campus di Roma (una struttura proprietaria di livello hyperscale), che sarà pronto entro il primo trimestre del 2023. Queste tre location strategiche sono connesse ai principali nodi di traffico del Paese – il MIX di Milano, il NaMex di Roma e, da oggi, il VSIX di Padova – dando vita ad un network di data center ancora più performante e ridondato.

Non solo, il Punto di Presenza Aruba a Padova stabilisce nuove importanti interconnessioni con ulteriori operatori nazionali ed internazionali, aprendosi all’Est Europa, ma anche con soggetti regionali di primo piano, come ad esempio la Pubblica Amministrazione veneta.

Un’operazione che – non secondariamente – offre nuova centralità a Ponte San Pietro, e quindi a Global Cloud Data Center, implementando lo sviluppo di una rete capillare anche sul versante adriatico.