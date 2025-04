Il Master di Experis Academy, in partenza il 23 maggio 2025, con termine il 24 ottobre 2025, ha come obiettivo quello di offrire una preparazione tecnica avanzata sulla sicurezza informatica e la protezione dei dati, integrando aspetti giuridici, di risk management e tecnologici.

Proseguendo nell’obiettivo di accrescere competenze specialistiche e contribuire a colmare lo skill gap nel settore IT, Aruba – il principale provider italiano di servizi cloud, data center, hosting, e-mail, registrazione domini e PEC – annuncia la partecipazione in qualità di partner esclusivo al nuovo Intensive Master in Cybersecurity & Compliance NIS2 organizzato da Experis Academy.

Attraverso l’Aruba Academy, l’azienda conferma l’impegno nel promuovere percorsi di alta formazione che rispondono alle esigenze del mercato del lavoro, supportando l’inserimento e l’aggiornamento professionale di risorse, sia junior che già attive in ambito IT.

Il Master di Experis Academy, il Training Center di Experis specializzato in soluzioni formative in ambito Information Technology – in partenza il 23 maggio 2025, con termine il 24 ottobre 2025 – ha come obiettivo quello di offrire una preparazione tecnica avanzata sulla sicurezza informatica e la protezione dei dati, integrando aspetti giuridici, di risk management e tecnologici. In dettaglio, il Master verterà su temi chiave della cybersecurity, con un focus specifico sulla sicurezza delle infrastrutture critiche, la prevenzione degli incidenti, la compliance normativa e la governance dei sistemi IT. Il percorso è progettato per formare professionisti capaci di supportare le organizzazioni nell’adeguamento alla Direttiva NIS2, integrando competenze tecnico-operative con una solida preparazione sui temi normativi e organizzativi.

Il percorso si svilupperà in 102 ore di formazione in formula blended, con lezioni in aula virtuale e quattro workshop in presenza: tre ospitati al Kilometro Rosso di Bergamo e l’ultimo, a chiusura dell’intero percorso, presso il Global Cloud Data Center di Aruba, che includerà anche una visita guidata al data center. Durante i workshop pratici, si concretizzerà il contributo diretto di Aruba, con l’obiettivo di stimolare i partecipanti a mettersi alla prova su casi reali, approfondire competenze tecnico-operative e conoscere da vicino il funzionamento e l’organizzazione di un’infrastruttura all’avanguardia come quella di Aruba. I laboratori saranno coordinati da David Neumarker, Chief Information Security Officer di Aruba, che guiderà i partecipanti in attività mirate al trasferimento di competenze fondamentali per operare nel mondo della cybersecurity.

“Essere partner di questo Master rappresenta per Aruba un’opportunità concreta per valorizzare il progetto Aruba Academy e rafforzare la nostra presenza come punto di riferimento nella formazione professionale in ambito digitale e di sicurezza IT” – ha commentato Italo Piroddi, Head of Aruba Academy – “Investire nella formazione significa anche contribuire ad una cultura dell’innovazione condivisa e sostenibile.”

“Le previsioni per le assunzioni nel settore IT in Italia – secondo il nostro osservatorio “MEOS – ManpowerGroup Employment Outlook Survey” si attestano al +34% per questo secondo trimestre dell’anno” ha dichiarato Salvatore Basile, Experis Director. “Il talent shortage, la carenza di competenze IT, è dichiarata dal 76% delle aziende. La necessità di integrare queste skills, dunque, non riguarda solo le imprese tech, ma tutte le organizzazioni che si scontrano con la mancanza di talenti IT disponibili. La collaborazione tra Experis Academy e Aruba, che unisce in maniera sinergica i punti di forza di entrambe le realtà, ha proprio l’obiettivo di dare una risposta a questa sfida. La formazione, infatti, ha un valore strategico per la costruzione di quelle aree di expertise necessarie alle aziende per supportare e sviluppare il proprio business, oltre ad offrire alle persone la possibilità di cogliere maggiori occasioni di crescita presenti sul mercato del lavoro”.

La partecipazione al Master è aperta a professionisti, tecnici e manager interessati a sviluppare o aggiornare le proprie competenze in ambito cybersecurity, governance e compliance. Il percorso è particolarmente indicato per chi possiede una formazione in discipline STEM, giuridiche, economiche, e per tutte le figure coinvolte nella gestione della sicurezza IT e nell’adeguamento alla Direttiva NIS2.

