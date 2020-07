A partire da questa settimana, la serie andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sempre alla stessa ora. Gli episodi della prima stagione sono 7, mentre quelli della seconda e della terza sono 10, per un totale di 27 puntate, dalla durata di circa 45 minuti ciascuno.

A luglio arriva su Rai 2 (canale 102 HD di tivùsat) l’emozionante serie tratta dal romanzo “Anna dai capelli rossi” della scrittrice canadese Lucy Maud Montgomery: “Chiamatemi Anna”, “Anne With an E” in originale.

Scopriamo di cosa parla, i personaggi e il cast, e ovviamente quando inizia.

La serie segue le avventure della tredicenne Anna che, dopo aver passato un’infanzia difficile dovuta soprattutto alla morte dei suoi genitori, viene mandata per errore a vivere con gli anziani fratelli Marilla e Matthew Cuthbert.

La trama

Inizialmente i due fratelli saranno mossi da una diffidenza nei confronti della giovane Anna, ma con il tempo impareranno a conoscere la bambina che cambierà per sempre le loro vite.

La serie è una vera e propria denuncia sociale, un grido contro coloro che sono restii al cambiamento e che credono in idee maschiliste, omofobe, razziste, xenofobe, sessiste e antiprogressiste.

I personaggi sono accattivanti, gli argomenti trattati sono importanti. Trasmette i valori dell’amore, dell’amicizia e della famiglia, insegna a lottare per i propri diritti e a raggiungere i propri sogni.

Il cast e i personaggi

A vestire i panni di Anna troviamo la giovane e promettente Ambybeth McNulty. Accanto alla ragazza, nel cast troviamo: Geraldine James interpreta Marilla Cuthbert; R.H. Thomson è Matthew Cuthbert; Dalila Bela è la migliore amica di Anna Diana Barry; Lucas Jade Zumann è il compagno di scuola e innamorato di Anna Gilbert Blythe; Aymeric Jett Montaz è Jerry Baynard, l’aiutante dei Cuthbert; Corinne Koslo è Rachel Lynde, la migliore amica di Marilla dai tempi della scuola; Kyla Matthews è Ruby Gillis; Miranda McKeon è Josie Pye; Glenna Walters è Tillie Bolter; Lia Pappas-Kemps è Jane Andrews; Jacob Ursomarzo è Moody Spurgeon.

Quando inizia

Lunedì 6 luglio è stata mandata in onda la prima puntata di “Chiamatemi Anna”, alle ore 15:20 su Rai 2 (canale 102 in HD). A seguire, la serie andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sempre alla stessa ora.

Gli episodi della prima stagione sono 7, mentre quelli della seconda e della terza sono 10, per un totale di 27 puntate, dalla durata di circa 45 minuti ciascuno.

