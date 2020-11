Dal 26 novembre su Rai 1 (disponibile su tivùsat in HD al canale 101) la fiction dedicata alla storia della scienziata italiana prima donna a vincere il Premio Nobel.

La Rai mette in scena una serie tv che ha l’obiettivo di omaggiare uno dei più grandi personaggi della recente storia italiana: Rita Levi Montalcini.

Una donna che ha fatto la storia, con il suo coraggio e la sua onestà intellettuale. Con grande attesa, dunque, arriva in tv la prima fiction dedicata al Premio Nobel dal titolo “Rita Levi Montalcini”.

L’appuntamento con la prima puntata è fissato per il 26 novembre prossimo. Si prosegue poi con un episodio ogni giovedì, sempre in prima serata su Rai 1 (disponibile su tivùsat in HD al canale 101).

La fiction narra la vita piena di successi della scienziata italiana (interpretata da Elena Sofia Ricci) che nel 1986 vinse il Premio Nobel per la medicina.

Nonostante le tante soddisfazioni raggiunte nella sua carriera da scienziata, la Montalcini ha dovuto combattere contro i pregiudizi e l’ostilità del mondo scientifico. Ed è per questo che la serie tv biografica non racconterà solamente i successi della donna, ma anche i momenti più difficili.

Alla regia troviamo Alberto Negrin (Perlasca – Un eroe italiano, Gino Bartali – L’intramontabile, Paolo Borsellino – I 57 giorni). La produzione, invece, è affidata a Rai Fiction, in collaborazione con Cosmo Productions.

A vestire i panni della protagonista, come anticipato, ci penserà una magistrale Elena Sofia Ricci. Al suo fianco, nel cast, la giovane Elisa Carletti (alias Elena), Franco Castellano, Luca Angeletti ed Ernesto D’Argenio.

Le riprese si sono svolte fra la fine dello scorso anno e l’inizio del 2020 a Roma. Alcune scene sono state girate proprio nella casa originale della scienziata, un appartamento nel quartiere nomentano.